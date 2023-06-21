“扩龄”遇上暑假 北京九价HPV疫苗咨询量增加

暑期临近，周一上午，北京市朝阳区南磨房第二社区卫生服务中心大厅内熙熙攘攘。

“正在接种二价、四价HPV疫苗，还能换九价吗？”

“我家女儿今年11岁，有必要这么早接种HPV疫苗吗？”

“生理期可以打HPV疫苗吗？”

……

不久前，九价人乳头瘤病毒（九价HPV）疫苗适用人群拓展至9-45岁适龄女性接种工作在北京正式开展。不少居民前往社区卫生服务中心、医院门诊等地了解和咨询九价HPV疫苗情况，接种预约需求明显增加。

北京市朝阳区南磨房第二社区卫生服务中心预防保健科科长牟琛英介绍说，特别是目前暑期临近，很多家长想利用假期为孩子接种疫苗，近期九价HPV疫苗咨询量和预约量直线上升。“居民如果对于疫苗接种存在一些疑问，可以在居住地社区附近社区卫生服务中心进行咨询”。

在南磨房第二社区卫生服务中心和航天中心医院成人免疫接种门诊，有不少前来接种、咨询的居民。杨女士就是其中之一，在完成九价HPV疫苗接种后，她向工作人员详细了解了儿童接种的相关信息及注意事项。“作为母亲，我想给女儿最全面的保护，我了解到九价HPV疫苗是能够涵盖最多病毒亚型的疫苗。我今年38岁，女儿11岁，都在扩龄范围内，今天也咨询了不少孩子接种时需要关注的问题，打算暑假带女儿来接种。”杨女士说。

王女士是一名大学老师，在谈及前来咨询的原因时她说：“我一直以来都在关注HPV疫苗，正好自己的年纪也在扩龄范围内，今天特地过来，想了解一下针对备孕、哺乳期等特殊时期是否可以进行接种。”除家长外，不少大学生也前来接种，作为医学生的朱女士说：“接种HPV疫苗是预防宫颈癌的有效措施，一直想接种九价疫苗，这次正好利用暑假时间来进行接种。”

“九价HPV疫苗可以预防包含HPV52、58、16、18、31、33、45这7种高危型别和HPV6、11这2种低危型别，接种HPV疫苗是预防宫颈癌的重要方式之一。去年8月，九价HPV疫苗经国家药监局批准，适用人群拓展至9-45岁适龄女性，随着扩龄工作的进一步落地，将为中国女性提供更多选择。”北京大学人民医院妇科主任医师魏丽惠说，17-24岁和40-44岁两个年龄段是中国女性感染HPV的两个高峰。而性生活是HPV病毒传播的主要方式之一，建议女孩在9-14岁还未进入性成熟期之前进行疫苗接种。针对成年女性，如果可以在第二个高峰年龄到来之前完成HPV疫苗接种，可以有效避免感染HPV病毒。“无论是小女孩还是成年女性，接种HPV疫苗都可以获益”。

“接种其他价型HPV疫苗后是否可以更换疫苗价型？”“完成其他价型疫苗接种后是否可以继续接种九价HPV疫苗？”“哺乳期和怀孕期间是否可以接种？”在疫苗接种方面不少居民仍存在一些疑问，魏丽惠介绍说，如果正在接种HPV疫苗建议继续完成该价型疫苗的接种。如果已经接种完四价HPV疫苗，需要间隔至少一年才可以接种九价HPV疫苗。“我们建议经期最好不要接种，哺乳期女性慎重接种，针对孕妇如果在疫苗接种期间发现自己怀孕，不需要终止妊娠，可以暂停接种，在孩子出生三个月后再继续接种，只补种未完成剂次。”她强调说。

随着九价HPV疫苗需求量的上升，不少社区卫生服务中心和医院免疫接种门诊都开设接种预约通道。牟琛英介绍说，9到45岁的女性可以通过社区卫生服务中心小程序进行线上预约，本辖区居民还可以带相关证件现场预约。“我们南磨房第二社区卫生服务中心预防保健科的门诊日是每周二和周四的下午，我们也会根据预约的人数进行相应调整，尽量满足广大群众的需求”。

而医院的成人接种门诊则有所不同。北京市航天中心医院门诊部主任王志忠介绍说：“作为成人免疫接种门诊，我们的服务人群是18岁以上成年人，按照扩龄政策18岁到45岁的人群都可以到免疫接种门诊进行HPV疫苗预约和接种。”

航天中心医院成人免疫接种门诊负责人白玥进一步补充说，医院按照门诊号源管理，每周发放号源，适龄女性可以通过航天中心医院小程序上的“疫苗预约”模块进行预约，预约成功即可接种。（周璨晨）