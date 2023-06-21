当中考遇上端午节，北京疾控发布健康提示

人民网北京6月21日电 （记者杨迪）端午节是中华民族的传统节日，也是我国最早的卫生防疫节。据北京市疾控中心微信公众号消息，中考遇上端午节，人员流动性增加，北京市疾控中心提醒广大市民朋友：在享受美好假期的同时，还要做好呼吸道、肠道、虫媒及动物源性等传染病的预防。

外出游玩提前做好行程规划

提前规划，做好预约，错峰出行；关注相关专业部门的旅行提示，了解目的地国家和地区疾病流行现状。若有身体不适，尤其是老人、孕产妇和有慢性病等特殊人群，建议请专业医生进行健康状况评估后再决定是否出行。若自驾游需提前做好出行攻略，避免疲劳驾驶。

注意个人卫生

养成良好的个人卫生习惯；遵守咳嗽礼仪，注意手卫生，科学佩戴口罩。关注天气变化，随时增减衣物；如遇恶劣天气，尽量减少出行。建议老人、体弱人群及孩子更要注意个人防护，尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所。

外出注意饮食卫生安全

旅途中饮食需谨慎，注意饮食、饮水卫生，不喝生水，做好手卫生。应到有食品经营许可证的正规餐馆就餐。倡导“公勺公筷”、“分餐制”等健康生活方式。野外就餐最好携带有密封包装的食品；打开包装后的食品应尽快吃完，不食用腐败变质及超过保质期的食品和饮品。不采摘、食用野生蘑菇和野生植物。

注意防暑降温

根据天气情况，调整出行计划，避免一天中气温的最高时间段进行户外活动。外出时采取必要的防晒措施，尽量戴太阳镜、遮阳帽或使用遮阳伞，穿着透气、散热的棉、麻等面料衣服。

做好防护避免蚊虫叮咬

旅游途中应注意防蚊虫叮咬，预防虫媒传染病的发生，正确使用防蚊虫产品，尽量避免在昆虫主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。如需进入，应当注意做好个人防护，穿长袖衣服；扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里。

避免与野生动物密切接触

不招惹流浪犬等陌生宠物，一旦被咬伤，应该及时到指定的狂犬疫苗接种门诊彻底清洗消毒伤口、接种疫苗、必要时注射抗狂犬病免疫球蛋白。尽量避免进入野生动物栖息地，避免与其无保护接触。避免捕捉、宰杀、生食禽畜，特别注意要避免接触病死禽畜。

身体不适及时就医

出现发热、咳嗽、腹泻、皮疹或中暑等症状时应密切关注，当症状加重时应及时前往正规医院就诊。就诊时，要告知医生外出史、接触史，以帮助医生诊断。

中考遇上端午节

一举高“粽”跃龙门

北京疾控表示，今年中考与端午节不期而遇，考生和家长们要做到注意个人卫生，勤洗手、常通风，科学佩戴口罩，养成良好卫生习惯。注意饮食卫生，摄入充足营养，规律作息，保持身心愉悦。

考生及同住人员应关注自身健康状况，如出现发热、咳嗽等症状时，要及时佩戴口罩，尽量减少与其他人员接触，并根据病情及时就医，罹患传染病时，要及时向学校报告。