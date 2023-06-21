高温天谨防“热中风” 这些症状需警惕

每当炎炎夏日，中风患者就会增加。中南大学湘雅三医院神经内科主任张如旭提示，气温高于32℃，中风的发生率较平时高出66%，并且随着气温的升高，危险性还会增加。

张如旭介绍，中风又称脑卒中，是中老年人常见的脑血管病，包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中。中风有两个高峰期，一个是气温在0℃以下的寒冬，另一个是气温超过32℃的盛夏。高温天气出现的中风，又称为热中风，大多属于缺血性脑卒中。

张如旭表示，热中风多发于本身已有高血压、脑血管病等慢病的老年人。这类人群本身基础性疾病较多，在家里不愿意开电扇或空调，水喝得比较少，可能会出现脱水的现象，使血容量减少、血液黏稠、血循环减缓、微小血栓容易形成，微小血栓堵塞脑血管进而会引起中风。

“如果天气本不太热，老年人突然自觉很烦热，或突然出现一闪而过的头痛、眩晕、半身麻木酸软、频频打哈欠等，切勿认为这只是天热或劳累所致，也可能是中风的先兆，一定要及时就医。”张如旭提示，中风发病后3至6小时是黄金救治期，在最佳救治时间内迅速抢救，可避免脑组织坏死，及时恢复血流。

张如旭提醒，夏季老年人一定要及时补充水分，不渴也要多饮水，并且适当补充盐分。如半夜醒来，可适量喝点水，以降低血液黏稠度，对预防血栓形成大有好处。另外，空调温度控制在27至28摄氏度，注意不要直吹，同时定时开窗通风，保持室内空气清新。