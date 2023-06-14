关于献血的N个小知识，这些可能你还不知道！

编者按：2023年6月14日是第20个世界献血者日，今年我国世界献血者日的活动口号是“捐献血液，分享生命”，活动主题是“汇聚青春正能量，无偿献血传爱心”。献血会影响健康吗？献血前后应注意什么？关于献血，你需要了解这些！

资料来源：国家卫健委

编辑、设计：孙红丽