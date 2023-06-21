两部门：到2025年各级各类医疗机构责任制整体护理覆盖全院100%病区

新华社北京6月20日电（记者李恒、董瑞丰）记者20日从国家卫生健康委获悉，为不断满足人民群众多元化护理服务需求，持续提升患者就医体验，国家卫生健康委、国家中医药局日前印发《进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）》，提出到2025年，各级各类医疗机构责任制整体护理覆盖全院100%病区。

国家卫生健康委官网截图。

开展延伸护理服务、全国有2000余个医疗机构为行动不便老年人等群众提供7类60余项上门医疗护理项目……近年来，我国采取系列政策措施，不断改善护理服务，提升群众看病就医体验。然而，与人民群众日益增长的多样化护理服务需求相比，护理服务内涵与外延仍有一定差距。

行动计划提出4个方面19项具体任务。其中明确，医疗机构要进一步落实责任制整体护理服务，每名责任护士均负责一定数量的患者，每名患者均有相对固定的责任护士为其负责。

行动计划明确，支持有条件的医疗机构依法合规积极开展“互联网+护理服务”，结合实际派出本机构符合条件的注册护士为出院患者、生命终末期患者或居家行动不便老年人等提供专业、便捷的上门护理服务。支持社会力量举办基于社区的集团化、连锁化的护理中心、护理站等医疗机构，鼓励医疗资源丰富地区的一级、二级医疗机构转型为护理院，有条件的社区卫生服务中心通过签约服务、巡诊等方式积极提供老年护理服务，切实增加社区和居家老年护理服务供给，精准对接老年人多元化、差异化的护理服务需求。

根据行动计划，二级以上医院全院病区护士与实际开放床位比不低于0.5：1。要优先保障临床护理岗位护士配备到位，不得减少临床一线护士数量，原则上临床护理岗位护士数量占全院护士数量比例不低于95%。

行动计划明确，力争用3年时间，持续深化“以病人为中心”的理念，覆盖全人群全生命周期的护理服务更加优质、高效、便捷，护理工作更加贴近患者、贴近临床和贴近社会。