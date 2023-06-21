这四种儿童高发肿瘤要留意

当前恶性肿瘤已成为造成儿童死亡的第二大原因，国家儿童肿瘤检测中心调查研究显示，2018—2020年，我国共有121145名儿童和青少年被诊断为患有肿瘤。

国家卫生健康委儿童恶性实体肿瘤外科专业委员会副主任委员、天津医科大学肿瘤医院党委副书记、副院长赵强教授表示，儿童肿瘤早期隐匿，具有起病急、进展快、易转移的特点，家长要高度关注神经母细胞瘤、脑肿瘤、恶性淋巴瘤、肾母细胞瘤这四种儿童高发肿瘤。

不过万幸的是，早期经过规范化的诊疗，这四种儿童高发肿瘤患儿7成以上可以被治愈。

神经母细胞瘤症状：发烧、消瘦

神经母细胞瘤一直被称为“儿童肿瘤之王”，发病高峰年龄为0岁—5岁，患儿早期症状常见为发烧、消瘦、局部肿块等。随着诊疗方式的不断更新，如今“儿童肿瘤之王”已不再可怕。

赵强介绍，面对初治神经母细胞瘤，医生可以通过放射性核素技术、微小残留灶检测、基因检查等新技术对神经母细胞瘤的位置、骨髓浸润程度、骨髓转移范围、基因特征等方面进行精准诊断、评估，从而对患儿进行“个体化诊疗”。

针对晚期复发难治的神经母细胞瘤，目前通过多学科联合诊疗（MDT）团队，动态修正诊疗方案和诊疗模式，利用化疗、手术、放疗、自体干细胞移植及GD2单抗治疗等多手段，可将复发难治性神经母细胞瘤患儿5年无事件生存率（EFS）提高15%，5年总生存率（OS）提高14%，取得较好的疗效。

脑肿瘤症状：头痛、呕吐

目前，我国儿童脑肿瘤发病率在逐年快速攀升，我国每年约有7000名儿童被确诊患有脑肿瘤，儿童常见脑肿瘤的类型有髓母细胞瘤、颅咽管瘤、星形细胞瘤、室管膜瘤及胶质母细胞瘤等。

“儿童脑肿瘤发病高峰年龄为5岁—8岁。患儿早期常见症状为头痛、呕吐、视觉障碍等。”赵强介绍，由于儿童身体正处于发育期具有新陈代谢旺盛、骨髓再生能力强的特点，放疗通常能取得较好的效果。“儿童良恶性脑肿瘤都有治愈可能，如毛细胞星形细胞瘤，5年生存率达97％。高度恶性的肿瘤，如髓母细胞瘤，5年生存率可达60%—70%。”赵强介绍。

恶性淋巴瘤症状：淋巴结肿大、乏力

儿童恶性淋巴瘤是发生在淋巴组织的恶性肿瘤，主要分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤两大类。这种疾病的发病高峰年龄为4岁—7岁。患儿早期症状常见为淋巴结肿大、浑身乏力、体重减轻，因其早期症状和体征不明显，时常被当作其他疾病来处理，误诊率可达60%以上。

赵强表示，虽然儿童非霍奇金淋巴瘤绝大多数为高度恶性，但随着医学技术的发展，近年来生存率已明显提高，接近80%，而霍奇金淋巴瘤恶性度相对较低，治愈率可达90%左右。

肾母细胞瘤症状：腹部肿块、血尿

肾母细胞瘤是小儿泌尿系统中最常见的恶性肿瘤，男孩与女孩的发病率大体持平。儿童的发病高峰年龄为3岁—5岁，早期症状常见为腹部肿块、血尿等。

赵强提醒，腹部肿块是儿童肾母细胞瘤最常见的症状，家长可以通过抚触发现，一般肿块位于儿童腹部一侧肋缘的下方，呈椭圆形，肿块大小不一，较大的甚至可以占到整个腹部的1/3—1/2。

肾母细胞瘤的治疗以手术、放疗、化疗为主要手段，肾母细胞瘤治疗效果是所有儿童肿瘤中较好的，早期发现并接受规范化的治疗，总体治愈率可超90%。

用“一分钟防癌查体”法及早发现儿童肿瘤

有的儿童发病时年龄较小，还不能通过语言准确描述自己的症状，因此儿童肿瘤想要早期被发现，家长起到了决定性作用。

天津医科大学肿瘤医院儿童肿瘤科主任闫杰教授提醒，家长应在孩子洗澡或熟睡后使用“一分钟防癌查体”法，按照“头颈肩臂腹腿背阴”八字口诀，对孩子全身进行逐一抚触检查，尤其注意检查皮下软硬不平的肿物，如发现腹部、四肢有包块应尽快到医院进行专业检查。

有肿瘤家族史、患有遗传性疾病、父母长期接触某些化学物质（油漆、石油产品、溶剂、农药）、母亲怀孕期间接触过电离辐射或服用过某些激素类药物的儿童，其患癌风险都会增加。闫杰建议，对于患癌高风险儿童，家长要按时带孩子到专业医院进行体检，通常按照儿童肿瘤的发病规律，建议父母可以在孩子出生后1年内以及孩子3岁左右带孩子分别做一次B超筛查，以及早发现病情及早诊治。（记者 陈 曦 通讯员 杨 阳）