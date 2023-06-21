为何加强“一老一小”流感疫苗接种？这些专家给出了答案

6月17日，由中国疫苗行业协会主办的“流感防控新挑战与新思考”成都研讨会上，中国疾病预防控制中心郑亚明副研究员提醒，“今年秋冬季的流感及新冠等呼吸道传染病疫情形势应予以重视，防范流感、新冠病毒等多种呼吸道病原的共同流行的潜在风险。”

研讨会中，多位疾控和临床专家提示需高度重视“一老一小”接种流感疫苗的重要性，建议每年在流感季来临前完成疫苗接种。

老年人流感症状“隐匿”，感染后易诱发严重并发症

“老年人和慢病人群流感症状并不典型，更不简单，易出现严重并发症，尤其在流感季在诊疗中需引起格外重视。”河北医科大学第二医院急诊科副主任高恒波在研讨会上表示。

正是因为老人年流感症状的隐匿性，老年人群感染流感后发生并发症风险更高，如细菌性肺炎或原有疾病的进一步恶化，比如心力衰竭、慢阻肺、急性心血管事件等，同时可能产生高额的治疗费用。

高恒波提到，美国心脏病学会和美国心脏协会的冠心病二级预防指南中，不仅增加了灭活流感疫苗推荐，还公布了一项科学建议“流感疫苗作为心血管疾病的二级预防”。欧洲心脏病学会(ESC)对欧洲的冠心病患者也有相似的推荐。有研究表明，接种流感疫苗可有效预防急性心肌梗死，与现有的二级预防治疗如他汀类药物相当。

此外，感染流感不止会诱导心血管、呼吸道并发症加重，对糖尿病患者人群同样具有风险。

糖尿病患者为流感易感、高危人群，一旦感染流感会加重糖尿病病情。

糖尿病与流感相互影响。一方面，糖尿病患者高血糖和血糖波动可能增加流感的易感性和病情的严重程度，从而增加临床治疗难度， 延长流感病程；另外一方面，流感病毒可侵入胰腺及胰岛β细胞，感染流感后会引起机体的免疫功能受损，从而加重糖尿病病情。

流感与糖尿病的互相影响，给糖尿病患者带来更多的风险。根据2023年4月6日发布的第十版《全球糖尿病概览》数据显示，截至2021年，全球约有5.37亿的患者，而中国糖尿病患者人数达1.41亿人。

高恒波强调：“老年人和慢病人群接种流感疫苗可降低流感感染发生率、减少门诊就诊率，进而降低重症和死亡风险。”

据北京流感疫苗免费接种项目实施后开展的老年人群接种流感疫苗对于住院结局的影响研究数据，2013-2016年北京市接种流感疫苗的老年人群因呼吸系统疾病住院院内死亡风险下降了34%，直接医疗费用下降了9%；因心血管疾病住院院内死亡的风险下降了15%，再入院风险下降19%，直接医疗费用下降11%。

儿童也是流感高危人群，疾病负担沉重

与老年人群感染流感的隐匿性相比，儿童有着截然不同的特点，起病急，易诱导重症乃至罕见病出现。

目前，儿童之所以也是流感的高危人群,是因为 5岁以下儿童感染流感病毒后出现重症和住院的风险较高。每年流感流行季节，儿童流感罹患率为20%～30%，某些高流行季节年感染率可高达50%左右。

河南省儿童医院南院区急诊医学科学科主任宋春兰介绍，儿童流感多突然起病，主要症状为发热，部分患儿体温可达39～40℃，并伴有其它症状。大多数无并发症的流感患儿症状在三到七天缓解，咳嗽和体力恢复常需一到两周。但重症患儿病情发展迅速，体温常持续在39℃以上，可快速进展为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、脓毒症、脓毒性休克、心力衰竭、肾衰竭，甚至多器官功能障碍。

宋春兰介绍，今年春季甲流疫情下，河南省儿童医院门急诊可达1.2-1.3万人次/天，是非流感季门急诊量约两倍。

宋春兰在问诊过程中发现，很多家庭等到流感小规模暴发时才想起接种疫苗。“一个班级里有一个孩子感染流感病毒，可能会传染给多个孩子。”宋春兰强调，学校和托幼机构作为封闭的人群密集场所，更加容易发生流感病毒的传播，儿童应及时接种流感疫苗。

宋春兰认为，作为儿科医生，应做好自我管理，及时接种流感疫苗，避免感染成为传染源。她介绍，河南省儿童医院自2020年起实行重点科室医务人员流感疫苗免费接种以来，该医院重点科室医护人员流感疫苗接种率连续3年持续提升，其中2022年该院南院区重点科室医护人员流感疫苗接种率高达96%。

从整体来看，我国流感疫苗接种率偏低，各年龄组人群流感疫苗接种率较发达国家均有较大差距，如何提升接种率成为当下普遍关注的话题。

郑亚明表示，我国免费政策和医保政策覆盖人口数和地区呈逐步增加的趋势，其中免费接种政策覆盖人群流感疫苗接种率远高于全人群水平。以2021-2022流感流行季为例，免费接种政策覆盖人群整体接种率约为38.32%。

国内一项调查研究表明，约87%的老年人将医生作为健康知识最信任的来源。另一项对我国6省份全人群流感疫苗接种调查显示，“不必要”和“担心疫苗无效”是阻碍公众接种的重要原因。鉴于此，多位与会专家倡议医务人员应更多参与到开展疫苗科普宣传、推荐疫苗接种等工作。