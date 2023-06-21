医院跨省份托管 百姓实打实受益（一线调研）

数据来源：北京市卫健委、河北省卫健委

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5月11日至12日，习近平总书记在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会时强调，“推进京津冀协同发展，最终要体现到增进人民福祉、促进共同富裕上。”“要推进医联体建设。”

深入贯彻落实京津冀协同发展战略部署，推动医疗发展成果共建共享，北京儿童医院、保定市儿童医院发挥托管优势，推动优质医疗资源扩容下沉，深化拓展医疗合作项目，积极探索多层级协同，提升当地医疗服务水平，惠及更多百姓。

“当！当！当！”两个小朋友分别摇动铃铛，在墙上按下蓝色手模。近日，北京儿童医院保定医院（以下简称“保定医院”）肿瘤外科的“彩虹屋”响起掌声，两个孩子顺利出院。“彩虹屋”开放4年多来，这里共响起392次铃声。

这感人的场景，得益于京津冀协同发展战略。2015年5月北京儿童医院托管保定市儿童医院以来，截至目前，共3.2万人次的患儿在当地接受北京专家诊疗，全院接诊量累计增加150多万人次。两地开创的公立医院跨省份托管模式，推动优质医疗资源扩容下沉，惠及更多百姓。他们以患者为中心，把“爱”的同心圆越画越大、越画越多。

5月11日至12日，习近平总书记在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会时强调，“推进京津冀协同发展，最终要体现到增进人民福祉、促进共同富裕上。”“要推进医联体建设。”这种医院托管的模式，正是医联体建设的一种探索。

从“输血”到“造血”，有力提升当地医疗服务水平

“保定这边收治一名‘急性坏死性胰腺炎’患儿，病情危重，不能转送北京。孩子需要做血液净化，急需支援设备及专业人员……”保定医院院长田剑向在外地出差的北京儿童医院院长倪鑫电话求助。

“我们派人带设备，全力支援抢救！”倪鑫说。

北京儿童医院立刻派出两名医务人员，用货车载着设备赶往保定，其间先后共派出3名专家携手抢救。孩子病情稳定后，又通过绿色通道转诊到北京儿童医院。2016年1月，北京儿童医院派田剑担任保定医院院长，他至今对当年3月那次联手救治印象深刻。以此为新的起点，两院开始密切合作。

“除了全院托管，内部还有科室托管。”北京儿童医院肾病二科副主任周楠说。2018年她到保定医院出诊，最初每两周来一天。2021年10月，北京儿童医院肾病二科整体下沉，成立北京儿童医院保定医院肾病二科保定病区，两地实行统一的诊疗标准。周楠常驻保定，每周工作4天。

当初保定医院的科室医生只能治疗一些常见病，遇到疑难病，会建议患儿去北京等地的大医院。经过全方位的传帮带，“保定医院的诊疗水平大幅提高，现在遇到疑难病，可以大胆收治。”周楠说。2022年，他们先后完成保定市的首例儿童腹膜透析、首例儿童血液透析。截至目前，为当地肾病患儿6000多人次提供诊疗。

2021年6月，国家儿童医学中心北京儿童医院干细胞移植科整体落户保定，成为保定首家、我国北方最大的儿童造血干细胞移植中心，有力提升当地儿科医疗服务水平。北京专家秦茂权教授带领15名北京医护人员常驻保定，近两年共有170多名患儿顺利出舱。如今，包括北京儿童医院干细胞移植科在内，已有4个国家级病区在此落户。患者来源图显示，已经覆盖31个省份。

托管8年来，北京儿童医院陆续派出400多位专家共1万余人次前来帮扶，7位专家任保定医院科室“双主任”，14位专家任科室主任。在北京专家帮扶下，保定医院陆续开设内外科专业和特色门诊86个、住院部专业病区16个。年门诊量从25万人次增长到63万人次，还能诊治一些儿童罕见病。难度较大的三、四级手术量从零起步，至今累计完成8000多例。

从“上转”到“下转”，推动优质医疗资源基层共享

2022年6月，4岁的朵朵（化名）被确诊为肝脏恶性肿瘤，辗转多地求治。10月他们来到北京，然而做手术要排队，病房很紧张。北京儿童医院王焕民教授建议说：“我也在保定医院出诊，可以考虑去那里做手术。”

于是，一番商讨后，王教授帮朵朵开通转诊绿色通道，朵朵顺利进入保定医院。去年11月17日，王教授为孩子成功实施手术。“让优质医疗资源扩容下沉，让更多患儿在基层就近享有北京的优质医疗服务，这是托管的初心。”田剑说，“北京专家到保定帮扶，两个医院的诊疗标准逐步同质化，还有双向转诊绿色通道，最终受益的是患者。”

今年2月的一天下午，5岁男童佳佳（化名）在卫生间摔倒，伤到头部，陷入昏迷，家长赶紧带孩子到保定医院，被收进儿科重症监护室。

孩子需尽快做手术，刻不容缓！手术难度大、风险高，北京儿童医院专家翟锋接到联系后，决定立即赶赴保定。这边汽车飞奔，路上打电话商定手术方案，那边做好术前的一切准备。孩子入院2小时后，翟锋直奔手术台……经过4个多小时手术，孩子成功挽回生命。

“首诊在基层、复杂病例远程会诊、疑难急重患者转诊无障碍”，托管以来，北京专家在保定平均每年为危急重症患儿会诊2700人次、做手术1300例。保定医院接诊量累计增长150多万人次，其中保定以外患儿超10万人次。

双向转诊曲线图印证了托管以来的变化：保定上转北京的患儿先有增加，2016年以来一直下降；北京下转保定的患儿自2017年一直上升。“这说明保定医院的医疗水平提高，更多患儿留在保定，或转往保定就医。”保定医院党委书记陈宇萍说。

2017年，发挥托管优势，牵头成立以北京儿童医院为中心、保定市儿童医院为纽带，133家医疗机构组成的“保定市儿科医疗联盟”，构建“基层首诊、双向转诊”的就诊模式，让优质医疗资源辐射最基层。

从“输出”到“融合”，全面推进医疗卫生协同发展

早上5点40分起床，6点15分出门赶往北京西站，7点12分登上高铁。到达保定东站，坐通勤车赶到保定医院。田剑每周在保定工作至少4天，周二到北京儿童医院开院长办公会，协调两地工作。7年多风雨无阻，1400多张车票，记录着田剑“双城”奔波的历程。

托管改变的不仅仅是牌子，还有“理念和文化”。“除了输出人才和技术，重点是输出管理，关键在于融合，助推两地同质化。”田剑说，“从‘输血’到‘造血’，最终实现自我发展。”

保定市儿童医院原为二级专科医院，仅有300张床位，管理制度陈旧，诊疗水平在保定市属于中等偏下。

北京儿童医院为其制定总体发展规划，参照北京儿童医院制度流程，构建院、科两级三层的医疗质量与安全体系。按照三级儿童医院评审标准，推出制度规范600余项。为带动保定医院同质化发展，两院实行专家、临床、科研、教学、预防、管理等“6个共享”。

此外，他们还探索了多个层级的协同：北京专家常态化来保出诊会诊和开展手术等；北京专家担任保定医院科室主任，负责全面管理；北京的专业科室和人员整体下沉保定开设病区。在托管模式助推下，2020年底保定医院成为三级专科医院，有1000张床位。去年5月，该院获批成为国家儿童区域医疗中心。目前中心项目建设已进入地上结构施工，建成后总床位将达到2000张。

从合作对接到临床诊疗和教学科研等，这种托管模式带动北京、河北等一批医院开展多形式合作。2021年4月，北京佑安医院和保定市人民医院开展合作并派专家挂职；2021年5月，中国中医科学院广安门医院托管保定市第一中医院，诊疗对标广安门医院……

京津冀医疗卫生协同发展全面推进。9年来，保定市99家医疗卫生机构与京津119家三甲医疗卫生机构开展各类合作，新建共建科室245个。还派驻专家6489人次，诊疗患者85429人次、指导手术8748例。

（本报记者贺勇、张志锋采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年06月21日 14 版）