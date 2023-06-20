国家药监局启动药品安全巩固提升行动

人民网北京6月20日电 （记者孙红丽）6月20日，国家药监局召开全国药监系统药品安全巩固提升行动动员部署会议。会议在药品安全专项整治行动基础上，对开展药品安全巩固提升行动进行动员部署，进一步消除安全隐患，打击违法犯罪，提升监管能力，全方位筑牢药品安全底线。

会议强调，各级药品监管部门要深刻认识在专项整治行动基础上进一步开展药品安全巩固提升行动的重大意义，充分发扬斗争精神、提升斗争本领、凝聚斗争力量，用长牙齿的硬措施守护药品安全，为全方位筑牢国家安全底线贡献药监力量。

会议要求，全国药监系统要按照《药品安全巩固提升行动方案》部署，突出工作重点，狠抓工作落实，确保巩固提升行动取得实实在在的成效。

一要突出安全责任落实，全面落实药品安全企业主体责任、部门监管责任和地方党委政府属地管理责任，广泛凝聚药品安全治理合力。

二要突出防控安全隐患，强化高风险产品、集采中选产品、药品网络销售、农村和城乡接合部等重点产品、重点环节、重点领域的监管，着力把风险隐患化解在萌芽状态，让监管跑在风险前面。

三要突出严打违法犯罪，从严把握监管执法尺度，对重大违法线索加强督办或者提级查办，落实违法行为处罚到人要求，切实让监管生威、让执法长牙。

四要突出强化监管协同，健全完善跨区域跨层级的药品安全风险会商、线索移送、应急处置等工作机制，形成既互相联动、又相互约束的闭环监管机制。

五要突出提升监管能力，加强技术支撑能力建设，完善药物警戒体系，大力发展智慧监管和监管科学，扎实推进市县药品监管能力标准化规范化建设。

六要突出完善长效机制，针对专项行动暴露出来的普遍性、规律性问题，进一步查漏洞、补短板、强弱项，全面提升监管制度化、科学化、规范化水平。

据悉，2022年以来，国家药监局组织全系统深入开展药品安全专项整治行动，查办了一批违法案件，公布了一批典型案例，移送了一批犯罪线索，消除了一批风险隐患，完善了监管制度机制，有力保障了药品安全形势总体稳定。2022年，全系统共查处“两品一械”案件15.36万件，同比增长17.65%；全国案件查办数量质量双提升，多地破获标志性大案要案，有力震慑了违法犯罪分子，净化了药品市场秩序。