看外观、闻气味 福建省消委会发布五项儿童及婴幼儿服装消费提醒

人民网北京6月20日电 （记者董童）为了解流通领域儿童及婴幼儿服装的质量和安全实际情况，关心儿童消费安全，切实保护消费者的知情权和选择权，日前，福建省消费者权益保护委员会（以下简称“福建省消委会”）委托福建省纤维检验中心工作人员以普通消费者身份在多渠道随机购买了不同类型、品牌和价格区间的30款儿童及婴幼儿服装产品，围绕消费者关注的产品安全、舒适度、标签标识、色牢度、PH值、耐湿摩擦色牢度等12项指标开展比较试验。

据介绍，此次比较试验随机购买的服装样品来源，具体为实体店20款样品和电商平台10款样品。试验结果显示，实体店20批次中3批次存在不符合项，占比15%；电商平台10批次中9批次存在不符合项，占比90%。不符合项主要为：绳带、标识、纤维成分、pH值、耐湿摩擦色牢度等。值得注意的是，电商平台采购的样品中标识、绳带要求不规范的问题比较突出。

对此，福建省消委会提醒消费者在选购儿童及婴幼儿服装时，除关注商品的品牌、款式、颜色等要素的同时，也需要关注以下五方面。

一是查标识。要看产品及其包装上是否有完整的产品标识，包括产品使用说明（外挂牌）、耐久性标签（水洗唛），是否有中文标识，是否标明制造者的名称和地址、产品名称、产品号型或规格、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准以及产品所属的安全类别等，不同形式的标识内容应一致，且耐久性标签必须包含产品号型或规格、纤维成分及含量、维护方法。对于缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应置于不与皮肤直接接触的位置。

产品所属的安全类别分为A类、B类、C类，婴幼儿产品需满足A类技术要求、直接接触皮肤类产品至少满足B类技术要求、非直接接触皮肤类产品至少满足C类技术要求，从安全类别的要求程度来判定，A类优于B类，B类优于C类。

二是看外观。打开包装检查产品是否有影响外观的表面疵点，在接缝处可用手拉一下检查缝线是否会脱散，扣子、衣带及装饰性的小附件等是否缝制牢固，纽扣或装饰性小附件是否有锐利尖端或锐利边缘等，衣服的金属附件有没有孩子可以摸到的毛刺，拉链的拉头是否不可脱卸，拉链是否光滑、无残损、咬合良好。检查一下衣服的绳带设计是否存在安全风险。贴身穿着的衣服，应选商标和水洗标缝在衣服外的产品，这样就不会因摩擦而刺激儿童皮肤，造成身体不适，帮助孩子挑选舒适的服装。

三是近距离闻气味。可以近距离闻一下产品是否有刺激性气味，如果有刺激性气味,选购时需慎重。

四是面料选择。儿童服装面料优选纤维素纤维，内衣类建议选择柔软舒适，透气性强的粘胶纤维，莫代尔纤维，棉纤维。夏天的运动服，为了排汗性更好，可以选择聚酯纤维，聚酰胺纤维等。冬天的服装，为了保暖和防止静电，优先选择羊毛成分的服装，腈纶纤维容易静电也容易起球。贴身穿着的服装建议应以浅色、素色为宜。衣服购买后建议应先洗涤后再穿着，一方面可将一部分有害物质冲洗掉，另一方面也可将衣服在生产、运输、存放过程中的灰尘、脏污冲洗掉，以便放心穿着。

五是留凭证，善维权。在购买商品后的一段时间内，建议应尽量保存好有关该商品的所有凭证，包括：购买票据、产品吊牌等，其不仅可用于指导产品维护，还可以在出现质量问题、消费纠纷时作为重要的维权凭据。