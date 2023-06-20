如何巧食粽子让血糖不飙升？食用指南送给您

端午浓情，粽叶飘香，粽子是每年端午节必吃的食物。北京疾控中心今天提醒，在品尝美味的时候要注意以下几点：

糯米升糖指数比大米饭高

请小份量食用

不管粽子口感、形状、名称怎么变，粽子都是以糯米为主，糯米的血糖生成指数（GI）为87（大米饭GI为83），属于高GI食物。

甜粽中常有含糖量高的红枣、豆沙等，更容易促使血糖飙升；咸粽子往往使用五花肉、咸肉、咸蛋黄和猪油，口味虽好，含有丰富的油脂，都是高GI值食物。

因此，要小份量食用。

注意：糖尿病人需要在血糖的控制好的情况下（空腹血糖 ≤7.0 mmol/L、餐后血糖 ≤ 10.0 mmol/L、糖化血红蛋白 ≤7.5%），少量食用。

温馨小贴士

食物血糖生成指数(GI)：指含50g碳水化合物的食物与相当量的葡萄糖在一定时间(一般为2个小时)体内血糖反应水平的百分比值，反映食物与葡萄糖相比升高血糖的速度和能力。通常把葡萄糖的血糖生成指数定为100。血糖生成指数是衡量食物引起餐后血糖反应的一项有效指标。

食物血糖生成指数：>70为高GI食物；55-70为中GI食物；<55为低GI食物。

粽子热量比大米饭高

食用时建议请小份量多几样

一般1个100g的糯米粽子的能量大约是1000千焦左右，而1碗100g的米饭能量在700千焦左右，所以吃掉一个100g糯米粽子的能量，就相当于吃了1碗多米饭的能量。

所以，吃之前看看配料表和营养成分表，这样可以提醒自己少吃点。

建议家人在一起分享时，可将每种口味的粽子切成小块，分着吃，即可品尝多种口味，又可食不过量。

享受美味时

也要健康和安全

未熟的粽子不能吃

★ 粽子需要蒸煮熟透，未熟的粽子不仅味道不好、很难消化，还可引起肠道疾病的发生。

过保质期、变质的粽子千万不能吃

★ 市场上真空包装的粽子，保质期一般不超过3个月，吃前认真看看保质期，如果过了保质期应不要再食用。

★ 如果是自制的粽子未经过真空处理，保质期很短，最好及时吃掉。吃不完的粽子一定要储存在冰箱里，最好在3-5天内食用完毕，再次食用时一定要彻底再加热，以消除储存时增殖的微生物。

★ 如果发现已变质，应弃去，因为一些微生物产生的毒素靠加热是消除不了的。

细嚼慢咽、避免食道梗阻

★ 吃粽子的时候建议大家小口进食，充分咀嚼，尤其是老人和小孩，更要细嚼慢咽，适当延长咀嚼时间，以免吞咽过大的食块而引起食道梗阻。

食用粽子时可多吃些蔬菜

★粽子属主食，一定要搭配蔬菜吃。大多数绿叶蔬菜含碳水化合物少，富含维生素、膳食纤维等，不但可延缓能量的吸收，还可防止血糖快速升高。

温馨提示~

吃了粽子，要减少米饭的摄入，还有减少食用土豆、莲菜、山药、粉条、红薯等含淀粉多的食物，避免当天能量超标。