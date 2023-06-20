警惕儿童正常视力下隐藏的眼部疾病

当下，儿童青少年近视发病率居高不下，层出不穷的“小眼镜”让家长们伤透了脑筋，也牵动着全社会的神经。然而，近视却不是唯一常见的儿童眼部疾病，孩子视力正常，并不意味着眼睛一定健康。在近期举办的国民视觉健康论坛上，厦门大学附属厦门眼科中心业务副院长、斜弱视与小儿眼科学科带头人、近视防控中心主任潘美华提醒家长，即使孩子视力达到学校体检标准，也不要掉以轻心，在关心孩子近视的同时，也要警惕正常视力下隐藏的眼部疾病。

斜视、弱视也是常见的儿童眼部疾病

潘美华介绍，眼健康的评估是对视力、视觉功能、眼位、眼表微环境以及是否存在潜在的损害因素等一系列指标的综合评估。视力是眼健康的重要指标，但仅用视力判断眼睛是否健康是不够的。

除近视外，斜视和弱视都是儿童的常见眼部疾病。潘美华介绍：“斜视分多种类型，有些类型的斜视对视力影响不大，例如间歇性斜视、交替性斜视等。患有这类斜视的孩子单眼视力可能达标，但眼睛外观表现有异常，视觉功能也有缺陷。一旦延误治疗，会造成孩子视觉功能不可逆转的缺陷和损害，甚至伴随有心理发育障碍。”

防治要趁早。潘美华建议，家长应从孩子小时候起就到正规医疗保健机构建立眼健康档案，定期检查，关注孩子眼睛在生长发育过程中各项指标的发育情况，以便早期预防、早期发现、早期矫正、早期干预。

斜视就是斜着眼看东西吗

北京同仁医院斜视与小儿眼科主任付晶介绍，门诊经常会遇到这样的情况：家长带着孩子来看病，说孩子斜视，因为孩子总喜欢歪着头、斜着眼睛看东西。

斜着眼睛看东西就是斜视吗？付晶解释说，医学对斜视的定义是，一只眼睛是正的，一只眼睛是斜的，简言之就是双眼不一致，不协调，比如一只眼睛看着A处，而另一只眼却看着B处。对于非医学专业的家长来说，判断孩子双眼是否协调一致可能有点难度，这就需要由专业医生进行判断。

绝大多数弱视都可治愈

很多家长反映，孩子总喜欢凑近看东西，这是不是近视的表现？付晶解释说，近视主要表现为看远处不清楚，凑近了才能看清楚。如果孩子喜欢凑近看东西，不一定是近视，患有弱视的孩子也会有凑近看东西的习惯。

付晶解释说，弱视主要是由于眼睛出现疾病或者异常，使视觉不能正常发育而造成的。弱视与近视不同，即使戴上合适的眼镜，也不能把孩子的视力提高到正常水平。

常见的弱视类型有屈光不正性弱视，主要见于中高度远视及散光的情况；屈光参差性弱视，即两只眼睛屈光度数相差较大，屈光不正更明显的那只眼睛就会弱视；还有斜视性弱视，见于单眼性斜视的情况，斜视眼往往也会弱视；此外，一些遮挡外界光线进入眼部的疾病，例如先天性白内障、角膜白斑等，由于影响视觉发育，也会造成弱视。“弱视如果能够早发现、早诊断、及早去除病因，绝大多数是可以治愈的。”付晶说。

还有一些孩子，视力没问题，只是因为读写姿势不正确，看书本总是离得很近。付晶提醒，家长如果发现孩子有异常用眼习惯，应该去专业的医疗机构进行详细的眼部检查，判断孩子是否视觉异常，是近视、弱视还是其他眼部疾病。

儿童斜弱视可以预防

很多家长知道近视可以预防，但对于斜弱视，关注点却在于如何治疗。“其实斜弱视绝大多数也是可以预防的。”重庆市妇幼卫生学会儿童心理行为与发展专委会视觉行为发育学组副组长王娜说，“尤其是弱视，大概90%的弱视，如果提早发现相关危险因素，采取干预措施，都可以得到预防。例如高度屈光不正、先天性白内障等，如果在婴儿时期就能够发现，采取相应措施，孩子很可能就不会发生弱视。”

如何预防弱视？王娜说，最重要的就是进行早期全面视觉发育检查。视觉发育检查不单是检查视力，还要检查视觉功能发育是否正常等，早期全面的视觉发育检查能够帮助预防眼部疾病的发生。

王娜强调，和近视防控一样，预防斜弱视也要抓早抓小，甚至还要更早，“因为斜弱视的一些先天性高危因素，在婴儿期就已经存在。”王娜提倡，婴儿在6个月时就要进行全面的视觉发育检查，排除相关危险因素，“因为视觉发育是一个渐进的过程，前面的发育异常会影响后面的发育进程。眼科有很多设备可以给婴幼儿做检查，不要等到孩子能配合的时候或者上学后才去检查。”王娜说。

暑假期间注意控制孩子使用电子产品的方式和时长

暑期即将来临，潘美华提醒，假期是近视高发的时段。她建议家长要让孩子在假期养成良好的用眼习惯，合理安排功课的时间，不要过度迷恋电子产品，要增加户外活动，加强营养，保持充足的睡眠。家长还要给孩子们创造良好的视觉环境，注意室内采光，减少近视的发生或延缓其进展。

孩子使用电子产品过多是一个普遍现象，王娜表示，在暑假期间控制孩子使用电子产品的方式和时长最为重要。如何在和谐的亲子关系下，引导孩子正确使用电子产品，而不让孩子产生逆反心理呢？王娜建议，家长可以在轻松的氛围下，和孩子作一个约定，制定出彼此都可以接受的方案，比如约定一天只能使用一次电子产品，一次20分钟，20分钟后要眺望远处半分钟。“重要的是，一定要让孩子自己有选择的权利，而不是给孩子下达命令，要让孩子觉得有一种被尊重的感觉，这样方案才容易持续下去。”王娜说，“家长还可以跟孩子约定，如果做到了约定的事情，就给一个奖励，这样也可以帮助孩子锻炼自律和自控的能力。”

王娜总结说，使用电子产品的原则是远距离、短时间、间断用眼，“把握这个原则，电子产品将不再是洪水猛兽”。