江苏疾控发布梅雨季健康提示

人民网北京6月20日电 （记者乔业琼）进入梅雨季后，一些地区暴雨刷屏，出行不便，有的房屋甚至遭到了水淹、水泡，持续的潮湿天气也可能会引发一些健康问题，对此，江苏疾控微信公众号近日发布相关提示。

被雨水浸泡过的粮食要仔细甄别

1. 对已受潮的小麦等粮食应采取多种方法去水分，防止霉变。

2. 已发芽未变质的应抓紧食用。

3. 仅有表面霉变，品质近于正常的粮食，可经清水反复冲洗后及时加工食用。

4. 对已霉变变质的粮食严禁食用。

被洪水泡过的这些食物不能吃

1. 被水浸泡过的食物，除了密封完好的罐头类食品以外都不能食用。罐头类食品也应当用洁净水清洗外周后方可食用。

2. 已死亡的畜禽、水产品。

3. 被水淹过的已腐烂的蔬菜、水果。

4. 严重发霉(发霉率在30%以上)的大米、小麦、玉米、花生等。

5. 其他已腐败变质的食物和不能辨认是否有毒的蘑菇。

不要饮用生水

水可分为地面水和地下水两种，洪水过后往往都不同程度地受到污染。污染源一部分来自土壤，对人体无明显致病作用；一部分来自人畜粪便、垃圾、污水和工业废物，这类污染水源中有大量的微生物或化学毒物，常可对人造成危害。

1.微生物的污染及危害：水源中可生长肠道菌、变形杆菌、霍乱弧菌、胃肠炎病毒、肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、血吸虫、阿米巴原虫及各种虫卵，可引起食物中毒、痢疾、霍乱、肝炎、脊髓灰质炎、血吸虫病、钩虫病及绦虫病等。

2.化学污染的危害：水源中可含有农药、汞、砷、镐、铬、苯、酚及氰化物等，可造成各种类型的慢性中毒，并有致癌作用，重者可致急性中毒而死亡。

餐具需要定期消毒

闷热又潮湿的天气，细菌最易繁殖生长了。所以日常餐具也要注意消毒哦。居家首选煮沸消毒或流通蒸汽消毒15-30分钟。

具体方法是：煮沸消毒是将待消毒的餐具放入锅中，加入清水，使水完全淹没餐具，加热至沸腾开始计消毒时间；流通蒸汽消毒是将待消毒餐具放入蒸锅的蒸屉上加热，产生蒸汽时开始计消毒时间。

如果家庭有食具消毒柜，且可以安全使用，也可以把餐具先用清水洗净后，按照说明书要求摆放入消毒柜消毒即可。

被水淹的楼层要特别注意自来水管道

被水淹的楼层，自来水龙头可能也会没入污水中，自来水龙头或出水管附近可能被污染。水退去后，应该打开水龙头，让自来水冲刷管路或出水口，充分清洗管路。

对于水龙头表面，可以用含有效氯500mg/L的消毒液擦拭消毒，作用半小时后，用清水冲洗，去除表面残留的消毒剂。

被洪水污染的衣服被褥要及时处理？

最经济简便的方式是先用清水洗净，再进行日光暴晒，可以达到消毒作用。

如果家庭有可以带加温消毒的洗衣机，也可以将污染衣物放入洗衣机，设置在60-80摄氏度，加温洗涤。对于耐热耐湿的纺织品也可以使用煮沸消毒10分钟的方式消毒。

对于不耐热的纺织品，可以用化学消毒剂浸泡，要选择对衣物没有损伤的消毒液浓度，如选择适合衣物消毒的，腐蚀性低的季铵盐类消毒剂或其他适用于衣物消毒的消毒剂，对于不易褪色的衣物，也可以用含有效氯250mg/L-500mg/L的消毒液浸泡30分钟，然后用清水漂洗。