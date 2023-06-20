中消协启动“反对强制关注公众号”消费监督

本报北京6月19日电（记者王海磬）停车缴费、点餐、购物……如今，扫码支付代替人工服务已成为一种常见做法，这种本该“提高效率”“便捷快速”的消费方式，却因为部分场所设置的通过关注公众号来缴费、被迫授权个人信息、日常频繁推送广告等情况，给不少消费者带来困扰。19日，针对扫码消费中存在的问题，中国消费者协会表示在全国范围内开展“反对强制关注公众号”消费监督工作，消费者可将遇到的此类问题通过电子邮件（ccaxfjd@cca.org.cn）方式向中国消费者协会进行反映。

中消协表示，互联网时代，扫码消费在继续普及推广，经营者要求消费者关注公众号，并通过公众号下单、结账、开具发票的做法，可以使自己获得大批阅读量和关注量，并通过广告和信息推送等方式，吸引消费者更多关注和再次光顾，增强用户黏性。但任何企业的任何商业行为，都必须尊重消费者的意愿，维护消费者的合法权益，守住法律的底线。经营者将关注公众号或使用手机App、小程序作为消费者行使权利或享受服务的前提，并在此过程中获取与服务无关的消费者个人信息的行为，已经违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国个人信息保护法》的规定，侵害了消费者的自主选择权、公平交易权，消费者有权拒绝和举报。

据介绍，北京市消费者协会、上海市消费者权益保护委员会、江苏省消费者权益保护委员会、深圳市消费者委员会等地方消协组织已经就“扫码强制关注使用”发声，通过发布倡议、组织经营者进行自律承诺、开展专项消费监督等维权工作，呼吁商场、餐厅、停车场等商家在扫码缴费过程中不强制消费者关注商家公众号、不过度索取消费者个人信息。

中消协表示，将委托专业维权志愿者对线索进行汇总、分析、整理，并视情节采取提示警示、支持消费者诉讼、提起消费民事公益诉讼等方式，依法维护消费者合法权益。