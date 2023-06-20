京津冀探索医学伦理审查互认新机制

科技日报讯 （记者陈汝健）6月18日，京津冀医学伦理审查互认推进会在河北省石家庄市召开。会上，来自京津冀三地卫健委、部分医疗机构及高校领导共聚一堂，共同探讨了推进区域医学伦理审查互认新机制。

医疗机构是开展医学研究的主阵地，保障受试者的权益是申办者、伦理委员会和研究者的共同职责。河北省生物医学伦理审查协会会长、河北医科大学第二医院党委书记王贵英在致辞中表示，医学伦理是开展医学科学研究与技术开发需要遵循的价值理念和行为规范，是促进科技事业健康发展的重要保障。

“京津冀实现医学伦理审查结果互认，是落实京津冀协同发展重大国家战略的具体突破。”河北省卫生健康委一级巡视员江建明表示，要服务好医药产业发展，在三地共同推动区域伦理审查结果互认的同时，还要服务科技创新和医院的高质量发展。

“在京津冀医学伦理审查互认工作中，宣武医院作为审查会联盟单位，参与了天津和河北的三年审查责任研究工作，目前形成了初步的框架和共识。”北京市卫健委科教处工作人员白冰表示，“从2020年12月份启动伦理审查工作以来，我们在多中心审查协作框架和情景下，在医学伦理审查互认方式、权责归属等方面取得了一定进展。”

伦理审查是保护人民生命健康，维护人格尊严的重要关口，也是促进生命科学与医学健康发展的基础。“京津冀医学伦理审查结果的互认，不仅提升和规范三地医疗机构伦理审查水平，高效率、高质量地完成各项临床试验，还能推动三地卫生健康领域科研活动快速发展。”天津市卫健委科教处处长刘洪亮说。

对于医疗机构，特别是作为医学院校的附属医院，如何有效推动医学研究向上向善。河北医科大学第三医院党委书记张振宇表示：“引导医疗科学成员树牢正确的伦理意识，促进医学创新以及医学文明，协调可持续发展是摆在我们面前的重要课题。”