新研究表明艾滋病病毒可潜伏于大脑

科技日报北京6月19日电 （记者张佳欣）人类免疫缺陷病毒（HIV）在其生命周期中会将DNA副本插入人类免疫细胞。部分新感染的免疫细胞可在很长一段时间内转变为休眠、潜伏状态，这被称为艾滋病病毒潜伏期。美国科学家发表在《临床研究杂志》上的一项新研究证实，小胶质细胞，即一种在大脑中具有长达10年寿命的特殊免疫细胞，可作为潜伏的HIV的稳定病毒库。这项研究为根除HIV的努力提供了一个全新的框架。

在感染期间，HIV会专门对付免疫反应的关键协调者，即所谓的CD4+淋巴细胞。随着时间的推移，病毒会杀死足够多的CD4+细胞，从而导致免疫缺陷。过去的研究表明，潜伏的HIV可隐藏在体内和血液中存活的少数CD4+T细胞中。但是，大脑中潜在的病毒储存库多年来一直是个谜。

美国北卡罗来纳大学医学院等机构的联合团队首先研究了感染猴免疫缺陷病毒（SIV）的猕猴大脑，以更好地了解如何从灵长类动物的脑组织中提取和纯化活细胞。SIV是一种与HIV密切相关的病毒。研究人员使用物理分离技术和抗体选择性地移除表达小胶质细胞表面标记的细胞。然后，他们从穿过脑组织的CD4+细胞中分离出高纯度的脑髓细胞。

利用同样的技术，研究人员获得了HIV患者捐赠的脑组织样本，从而得以研究HIV在大脑小胶质细胞中潜伏的独特机制。研究表明，艾滋病病毒非常“聪明”，随着时间的推移，它已经进化到对其表达具有表观遗传控制，使病毒沉默，隐藏在大脑中，免受免疫清除。

NF-κB信号通路是控制HIV在体内其他部位表达的关键信号通路之一。当NF-κB信号被“关闭”时，HIV在外周血液中进入潜伏期。然而，大脑中潜伏的HIV不受激活的NF-κB信号的影响，研究人员目前还不确定这是为什么，但一旦找到答案，他们就离知道如何有选择地靶向并根除大脑或外周血中的病毒更近了一步。