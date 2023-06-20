研究认为每天尽早、限时饮食有助预防糖尿病

新华社华盛顿6月18日电 中国有句俗话，“早饭吃好，午饭吃饱，晚饭吃少”。美国一项新研究佐证了这一说法。研究人员提出，每天在早起后8小时内吃东西、其他时间不吃，这种每天尽早、限时饮食模式，可有效控制体重和血糖，减少2型糖尿病风险。

肥胖可能带来多种健康问题，包括2型糖尿病、心脏病等，但肥胖是可预防的。美国佐治亚大学日前发布的新闻公报说，该校团队综合分析了多份科研文献，发现每天吃东西的次数与肥胖和2型糖尿病风险相关，减少餐次、规律饮食、不吃夜宵，对健康有明显益处，尤其是饮食时间窗口从早晨开始的方案。

研究人员说，人类在历史上大部分时间里都处于食物匮乏状态，而最近几十年来一日三餐外加点心的多餐次饮食模式加上充足的热量会使胰岛素受体长时间超负荷运转，容易导致胰岛素敏感性下降，糖尿病风险上升。多餐次还可能导致身体的代谢紊乱，妨碍肠道菌群的正常运作，还让身体没有机会动用脂肪储备，难以减轻体重。

研究人员发现，限时饮食使身体有充分的休息时间，有助于维持健康的代谢模式。在不同时段的限时饮食方案中，不吃早餐容易导致整体饮食质量下降，不吃晚餐则对饮食质量影响较小，而且更容易减少总体热量摄入，因此把饮食时间窗口放在早晨到中午的效果最好。坚持吃高蛋白、低糖分的早餐非常重要。

研究还显示，其他限制饮食的方案如隔天断食、每周两天断食、连续多天断食等对健康的益处很少，甚至可能弊大于利。相关论文发表在国际期刊《营养素》上。