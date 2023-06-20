北大肿瘤医院郭军教授：五步辨“痣”，黑色素瘤更需早诊早治

新华网北京6月19日电 （刘映）近日，黑色素瘤引发社会广泛关注。素有“癌王”之称的黑色素瘤有多凶险？身上长的哪些黑痣需要提高警惕？黑色素瘤防治取得了哪些进展？

作为我国黑色素瘤学科带头人，北京大学肿瘤医院黑色素瘤与肉瘤内科主任郭军教授“死磕”黑色素瘤几十年，被业内称为“黑老大”，他创建了中国首个黑色素瘤专科病房，领衔推动了中国黑色素瘤规范诊疗体系的建立，成为中国乃至亚洲大部分黑色素瘤领域药物临床研究的项目总负责人，并为世界黑色素瘤防治提出了中国诊疗方案。新华网专访郭军教授，解读关于黑色素瘤的几大疑问，并教给大家简单的“ABCDE”判别黑痣“善恶”之法。

疑问1 黑色素瘤为何凶险？

郭军表示，黑色素瘤是一种由黑色素细胞恶变而来的肿瘤，一直被称为癌症中的“王中王”。主要原因一是黑色素瘤的进展速度非常快，恶性程度特别高；二是以前对黑色素瘤缺乏有效的治疗措施，传统的放化疗手段对于黑色素瘤效果不佳，恶性黑色素瘤很快就会进入快速发展阶段，一旦出现转移，患者的预后就很差，一般半年左右就会失去生命。黑色素瘤的发病率在国外相对高些，在欧洲和美国等地男性属于第5大肿瘤，女性属于第6大肿瘤。在中国排在前10位之后，算是一个发病率较低的恶性肿瘤，但由于中国人口众多，每年差不多有2万新发病人，所以黑色素瘤并不罕见，其死亡率也比较高。

疑问2 黑色素瘤会遗传吗？

黑色素瘤和遗传密切相关吗？如果家族里有人患此病，其他人是否需要特别注意？

郭军表示，大家不用过度紧张，中国的黑色素瘤主要是一种散发性状态，不会传染，也没有发现明确的遗传倾向。不要认为只要家里有一个人得了黑色素瘤，其他人得的可能性就很大。

疑问3 身上哪些黑痣需警惕？

郭军表示，这个问题实际上来源于国外，因为欧美的黑色素瘤主要是皮肤型的黑色素瘤，它是由痣恶变的比较多。中国黑色素瘤由痣恶变的只占大概1/4，还有3/4是肢端黑色素瘤和粘膜黑色素瘤，这些并不是由痣恶变的。

中国的黑色素瘤患者几乎占了亚洲一半，好发于肢端皮肤如足底、足趾、手指末端和甲下等部位，以及黏膜如鼻腔、口咽以及上下消化道等。所以凡是在手掌、脚掌、手指头、脚趾头、脚趾甲这些部位长的黑痣，要引起高度警惕，要定期观察。除了自己注意观察以外，还应该请专业的医生帮助诊断。

对于黏膜黑色素瘤，它主要起源于比如鼻腔、口腔、食道、阴道、直肠等部委，比较隐秘，往往容易和直肠癌、食道癌、鼻腔鼻咽癌等混淆。一旦有症状，应该早点看医生。通过镜检或活检做出早期诊断，是非常重要的。

疑问4 如何自己判别痣的“善恶”？

对于身上包括足底、手掌、手指上的“可疑之痣”，自己也可以先做下判断。郭军教授教给大家一个简单的“ABCDE”判别法：

A是看这个黑痣的对称性，恶变的一般外形都不对称，生长不均衡；

B是看边缘是否模糊或不规则；

C是颜色，一般黑色素瘤颜色都会变化，多呈污浊的黑色，也可能出现色素缺失；

D是直径，如果超过5毫米就应该警惕；

E是重点看变化，就是与以前相比，这个痣是不是在短期内快速增大或变厚，有出血、溃疡等也需要注意。

“比如说破溃，比如说颜色不均，一旦这个痣形状不规整，就像墨汁滴在宣纸上，慢慢渗出那种深浅不一的状态，这种痣就要高度警惕，要找专业医生，特别是肿瘤专科的医生来看。黑色素瘤虽然长在皮肤上，但它属于恶性肿瘤，可不是普通的皮肤病，所以要找专科的肿瘤科大夫看。”郭军强调说。

疑问5 黑色素瘤如何早诊早治？

对于恶性肿瘤来说，早发现、早诊断、早治疗是提高治疗效果的关键。郭军教授表示，对于自己身上特别是手掌、足底、手指、脚趾这些部位的痣，要提高警惕，除了用“ABCDE”原则去判断外，尽量找专科医生来判断。黑色素瘤更需要早诊早治，因为一期、二期的黑色素瘤通过规范治疗基本可以达到临床治愈。过去黑色素瘤一旦出现转移，生存期大概只有半年左右。近十年来，我国黑色素瘤的治疗水平突飞猛进，取得了全球瞩目的巨大进步。黑色素瘤成为一种引领性肿瘤，在靶向治疗、免疫治疗，特别是免疫治疗取得了几个连续的大突破之后，将这些应用到其他类型的肿瘤治疗中，也取得了不错的效果。这也使得一些晚期黑色素瘤的病人生存期从半年延长到接近5年。目前，全球对于黑色素瘤的研究和治疗进步的速度也非常快。

疑问6 黑色素瘤规范化诊疗取得哪些进展？

让黑色素瘤患者在治疗中少走弯路，推动黑色素瘤规范化诊疗“势在必行”。

郭军教授表示，欧美的黑色素瘤与亚洲存在很大差异，在亚洲患者中，75%属于肢端黑色素瘤（占50%以上）和黏膜黑色素瘤（约25%），而这两种类型在欧美黑色素瘤中占比不到5%。近些年来中国对于黑色素瘤的防治研究，特别是在肢端和粘膜黑色素瘤方面取得了突飞猛进的进步，为国际黑色素瘤治疗提供了中国方案。目前，国际上公认的肢端和粘膜黑色素瘤一线治疗方案都来源于中国的贡献。

“在努力攻坚黑色素瘤的这些年，我深刻感受到‘民族的就是世界的’这句话的深刻内涵。由于我们中国或者说亚洲肢端和黏膜黑色素瘤占大多数，而欧美及其他国家非常少，也不知道怎么治，经过近20年的努力，既解决了中国这方面的疾病负担问题，也给世界这一类肿瘤提供了中国治疗方案，也是成为国际的标准治疗方案。目前我国黑色素瘤已有三个PD-1抑制剂获批上市，多个靶向药获批，包括免疫治疗的PD-1抑制剂也都进入了国家医保。”郭军教授说。

作为中国临床肿瘤学会（CSCO）副理事长兼秘书长、CSCO黑色素瘤专家委员会主任委员，郭军教授带领的专家团队每年都会到全国各地举行规范化诊疗学习班和规范化诊疗的巡讲，同时深入到各省肿瘤医院的黑色素瘤专科进行具体指导，通过实实在在的努力推动中国黑色素瘤的规范化诊疗发展，帮助黑色素瘤患者少走弯路，获得更大的益处。