吴一龙：“重塑”肺癌治疗模式 为患者带来生存获益

为践行健康中国行动，推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”总结会近日在北京举办。广东省人民医院首席专家、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙在会上提出，当前，在肺癌各阶段治疗中都已经可以看到免疫治疗的身影，免疫治疗的发展正在“重塑”肺癌治疗模式。此外，靶向治疗也取得了一些新进展。随着肺癌治疗领域创新成果的不断涌现，肺癌患者的生存将获得更好的治疗保障。

广东省人民医院首席专家、广东省肺癌研究所名誉所长 吴一龙

吴一龙认为，免疫治疗是肺癌治疗的基本手段，已成为贯穿肺癌全线治疗的基础。同时，在术前进行新辅助免疫治疗正成为普遍的治疗选择。“术前2-3个周期的免疫治疗已经成为可切除非小细胞肺癌围术期的基本治疗模式。此外，对于无法通过手术进行治疗的患者，通过2个周期的免疫治疗后，其中一部分患者也可能获得手术机会。”吴一龙补充说。

“靶向治疗方面也取得了一些新进展，ADAURA是近年来靶向治疗领域贡献巨大的研究。”吴一龙介绍说，靶向治疗新研究成果ADAURA的应用，让肺癌1至3期的患者五年内生存率能获得大幅提升。相信在未来，随着肺癌治疗领域创新成果的不断涌现，肺癌患者的生存将获得更好的治疗保障。

“未来在肺癌治疗领域我们能做的更好。”吴一龙说，在今年的“人民好医生·金山茶花计划”中，可以看到一些中青年医师的创新成果，如根据基因类型进一步分类，更有针对性地选择靶向药物或化疗药物，以获得更优质的疗效。这些创新都在表明肺癌治疗正在不断取得进步。在现有治疗手段的基础上，将用药毒性控制得更好、将治疗效果进一步提升，是肺癌治疗领域医师共同追求的目标。（何垚森）