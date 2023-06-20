清晨5点半，天刚亮，河南省虞城县向阳村村医杨继奎就起床收拾药箱，准备开始一天的走访。他的第一站是村民王玉秋家，今年49岁的她已有快10年病史了。“低压90、高压120，每分钟心跳87，病情控制得比较稳定。继续维持现在的药量就行，平时有空多出去锻炼锻炼。”杨继奎嘱咐道。

随后，他又来到了王景英家中。半个月前刚刚生完第三胎的她，仍处在恢复期。“杨大夫，我现在胃口逐渐恢复了，吃东西上应该注意点什么？”“不能吃太油腻进补的，不利于伤口愈合。”杨继奎又检查了胎儿的情况。“孩子出生1个月就可以准备来村卫生室建电子档案了，这样以后去体检、打疫苗都方便。”他提醒道。

一上午，杨继奎走访了十几户人家。这样的走访，他每周都要进行一次。“村里每一名高血压、糖尿病等常见病患者，村卫生室都有档案记录。65岁以上的老人以及生了孩子一个月内的产妇，我每周都要去看看，有什么问题能尽早发现、尽早治疗。”杨继奎说。

在向阳村的村卫生室里，药房、治疗室、诊断室、值班室、观察室一应俱全。杨继奎不仅负责村民的日常诊断、健康档案管理和随访工作，还要对村里适龄的婴幼儿发放“营养包”。“营养包”作为辅食营养补充品，内含多种维生素及矿物质，能够有效预防婴幼儿营养不良和贫血等疾病，对大脑和身体发育至关重要。“‘营养包’是国家免费提供的，6个月到2周岁的婴幼儿每月可以领取一次。”杨继奎说。

乡村医院的薄弱环节在于危急重症、急诊急救方面。为了方便患重病的居民就诊，向阳村和对口帮扶医院——虞城县第二人民医院加强了在急诊转诊、重症诊疗等领域的培训和合作。杨继奎每隔两个月都要参加一次培训。“培训医生不仅讲解应对心梗、脑梗患者的方法，还手把手教我开展心肺复苏、保持气道通畅等技巧。”他说。

虞城县第二人民医院一直在加强重症诊疗的能力建设。在医院的血液透析中心，记者见到了刚做完治疗的向阳村村民杨盼盼。杨盼盼患有尿毒症，已经做了6年透析，目前病情逐渐稳定。“过去，我只能跑到商丘市去做治疗。现在这里有了设备，方便多了，每天自己就可以过来做治疗，不需要家人陪同；而且现在有医保报销，一个月只有200多元的自费，承担起来也不太吃力。”杨盼盼说，“真想好好给医院写封感谢信。”

虞城县第二人民医院目前有临床科室27个、医技科室8个，开放床位453张。虞城县第二人民医院副院长刘红梅介绍，医院着力加强对镇上和周边村落的辐射作用，2022年6月牵头成立“虞城县第二人民医院医疗健康服务集团”，打造县、乡、村一体化医共体，大力帮扶、辐射带动周边乡村卫生院。

采访中，医院的远程心电中心诊室收到一份由黄冢乡卫生院上传的心电图报告；病例是来自邻近的黄冢乡王寨村的64岁患者赵秀勤。医师随即进行线上诊疗，经评估，患者为窦性心律频发室性早搏。随后，医师将分析结果上传系统，再由黄冢乡卫生院对患者进行下一步治疗；整个过程只有短短几分钟。“每个月我们都会接收到几十份心电图报告，涵盖周边8个乡镇卫生院。线上诊疗不仅能提高诊断的准确率，还节省患者的就诊时间。”医师谢行义说。

《 人民日报 》（ 2023年06月20日 06 版）