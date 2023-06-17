便捷美味，解馋也要安全

悠悠万事，吃饭为大。随着食品工业的发展，在现代人的生活场景中，预包装食品无处不在。消费者面对大量出现的预包装食品，在享受便捷的同时，也在隐隐担忧预包装食品背后可能隐藏的“科技与狠活”。

根据《中华人民共和国食品安全法》，预包装食品为预先定量包装或者制作在包装材料、容器中的食品。《食品经营许可管理办法》中对预包装食品也做了规定，即指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品，包括预先定量包装以及预先定量制作在包装材料和容器中并且在一定量限范围内具有统一的质量或体积标识的食品。从以上两个法规的定义中可以明确，预包装食品兼具“食品性”与“工业产品性”，既是食品，又是食品工业产品。

当人们的食品消费在存储、消费场景及规模化产出等方面有了更高以及更多元化的需求后，散装食品、即时加工或即时烹饪食品已不能满足消费者的全部需求，预包装食品开始蓬勃出现，以满足人们对食品的种类与品质日益增长需求，例如冷冻食品、烘焙食品、糖果零食、包装饮料、预制菜等。可以说，从预包装食品出现的第一天起，食品科技就相伴而生。正如科技在众多领域展现出它的两面性一样，预包装食品背后的食品科技也存在一些消费者担忧的问题。与其说消费者担心的是食品科技，不如说消费者担心的是一些预包装食品借助科技手段呈现“不乐见的狠活”，及其背后的食品安全、食品营养、食品健康等问题。

食品生产现代化是当今食品工业发展的大趋势，食品工业的根本出路是现代化的科学技术和生产方式，预包装食品同样如此。

食品科技助力预包装食品更安全。食品科技对于预包装食品的安全生产具有重要的现实意义。我国食品安全的整体水平伴随国家整体的科技进步与人民生活水平提高而得以显著提升，如机械化、自动化、智能化、智慧化食品加工技术的赋能，危害分析的临界控制点体系的推广，预测微生物学的应用，在线检测技术、无损检测技术等食品安全检测技术的发展，新型杀菌技术与包装材料的应用等，使得预包装食品的整体食品安全风险远低于散装食品、即时加工与即时烹饪食品。因此，正是食品科技的赋能，使我们可以在消费到如此琳琅满目的预包装食品的同时，确保食品安全。

食品科技助力预包装食品更健康。营养与健康是食品的高阶属性，也是在预防替代治疗正在引领健康消费的背景下国民对食品的更高要求。与此同时，随着“健康中国”战略的提出，“面向人民生命健康”的食品科学研究已成为实现“健康中国”战略的重要手段。食品科技在促进预包装食品更营养与健康方面可以发挥显著作用，包括但不限于：构建适合我国人群饮食健康膳食模式；基于精准营养科学的健康干预关键技术开发特医食品、膳食营养补充剂、特膳食品等功能食品；开展全生命周期营养健康食品的设计与制造；通过发展食品新型原材料开发技术，挖掘适用于我国居民健康的新食品原料与功能因子；应用天然产物与功能因子的稳态化加工技术提升食品的健康功效等。

食品科技助力预包装食品风味更好。预包装食品的基本属性还是食品，作为食品，其必备要素之一就是风味与口感，可由“色、香、味、形”等基本要素构成。其中“香与味”是食品风味科学的研究重点，“形”反映食品的力学性质，是食品感官科学领域的关注重点。随着食品物性科学、食品风味科学、食品感知科学的快速发展，结合现代先进食品制造技术的显著进步，极大改善了预包装食品的风味与口感，既满足了消费者的个性需求，又使消费者获得精神上的愉悦。

食品科技助力预包装食品种类更多。预包装食品作为食品工业化的产品，显著丰富了食品种类。与此同时，通过开发食品高值化加工关键技术可实现食品原料和加工副产物资源的梯度增值利用和开发，结合现代食品加工新技术，可实现新型食物资源向新类型食品的转变。此外，基于合成生物学技术的食物资源量产关键技术的突破，以及“未来食品”底层技术的快速发展，可颠覆已有的食品加工逻辑，促进新型食品种类的开发；人工智能、大数据、物联网、区块链等新一代技术也正推动食品行业的数字化转型，未来可促进个性化的食品消费需求得到进一步满足。

在赋予食品扎实的科技感基础上，还要展示给消费者一个规范、科学而又易懂的预包装食品标签。我们既不能苛求每位消费者都是食品安全与健康方面的专家，也不能要求每位消费者都了解食品的生产与加工储运过程，但是我们可以推进消费者在科学了解其自身消费的食品方面做一些工作。事实上，最新的《中国居民膳食指南（2022）》已经将“会烹会选，会看标签”作为平衡膳食的八准则之一。因此，充分发挥生产企业、消费群体和行业协会等合力，持续深入构建和推动预包装食品标识体系具有重要的现实意义。

习近平总书记指出，“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”预包装食品要实现既科技又健康，科学普及同样重要。鉴于此，相关科技工作者一方面要直面消费者的疑惑与困扰，消除消费者的误解与偏见，培育消费者科学、健康的预包装食品食用习惯；另一方面要主动面对预包装食品领域的不良宣传与炒作，打破伪科普与谣言，为预包装食品产业绿色发展营造良好的舆论生态。

（作者：孙宝国，系中国工程院院士、中国食品科学技术学会理事长）