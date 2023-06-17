我国职业病防治工作取得了哪些成效？

去年新发职业病病例较2013年下降58%

国家卫生健康委昨天(15日)举行新闻发布会，介绍加强职业健康监测保护劳动者健康有关情况。国家卫生健康委职业健康司相关负责人介绍，2022年全国报告的新发职业病病例数比2013年下降58%。

截至2022年底，我国16—59岁劳动年龄人口为8.8亿，占总人口的62%，我国是世界上劳动人口最多的国家。党的十八大以来，我国不断完善职业病防治法律法规、标准体系和监管体制机制，推动职业病危害专项治理，提升技术服务和支撑保障能力，加强职业病及危害因素风险监测，全面开展职业健康保护行动。职业病防治工作近十年来取得了显著成效。

国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员 王建冬：一个明显标志是全国报告的新发职业病病例数从2013年的26393例下降到2022年的11108例，降幅达到58%。当然我们也清醒地认识到，我们国家仍然处于城镇化和工业化快速发展阶段，职业病防治工作面临传统职业病防治和工作相关疾病预防的双重挑战，职业病防治总体形势依然严峻复杂。

切实保护放射工作人员职业健康

近年来，我国核能发展迅速、核辐射技术在国民经济各个领域应用越来越普遍，这在推动社会进步的同时也存在一定的健康风险和隐患。发布会上，中国疾控中心相关负责人表示，将采取强有力的监管措施，督促用人单位切实保护好广大放射工作人员的职业健康。

中国疾控中心辐射安全所所长 孙全富：这几年的放射卫生监测发现，一些矿山通风不到位，工作场所氡浓度很高，这样导致矿工得肺癌的风险大大增加，国家已经把矿工高氡暴露所致肺癌纳入职业病目录。还有一个问题，监测发现，部分医院的介入放射科，做心脏导管、做支架，还有核医学的工作人员受照剂量也偏大，这些都提示他们可能存在一定较高的职业健康风险。这些都需要采取强有力的监管措施，切实保护广大放射工作人员的职业健康。