关于猴痘，这些知识请了解！

近日，北京、广州接连监测发现猴痘病毒感染病例。

那么，猴痘严重吗？有哪些临床表现？有哪些传染源？治疗效果如何？能自愈吗？一起了解！

认识猴痘

猴痘是一种由猴痘病毒(Monkeypox virus，MPXV)感染所致的人兽共患病毒性疾病，临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。

主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物(包括猴、黑猩猩、人等)感染后也可成为传染源。

传播途径

病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体。

人主要通过接触感染动物病变渗出物、血液、其他体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染。

人与人之间主要通过密切接触传播，也可通过飞沫传播，接触被病毒污染的物品也有可能感染，还可通过胎盘垂直传播。尚不能排除性传播。

预后良好

猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。严重病例常见于年幼儿童、免疫功能低下人群，预后与感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康状况和并发症严重程度等有关。

/ 易感人群 /

人群普遍易感。既往接种过天花疫苗者对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。

临床表现

1

潜伏期5~21天，多为6~13天。

2

发病早期出现寒战、发热，体温多在38.5℃以上，可伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝、腹股沟等部位淋巴结肿大。

3

发病后1~3天出现皮疹。皮疹首先出现在面部，逐渐蔓延至四肢及其他部位。

4

皮疹经历从斑疹、丘疹、疱疹、脓疱疹到结痂几个阶段的变化。疱疹和脓疱疹多为球形，直径0.5~1厘米，质地较硬，可伴明显痒感和疼痛。

5

从发病至结痂脱落2~4周。部分患者可出现并发症，包括皮损部位继发细菌感染、支气管肺炎、脑炎、角膜感染、脓毒症等。

/ 治疗 /

目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物，主要是对症支持和并发症的治疗。

对症支持治疗

1

卧床休息，注意补充营养及水分，维持水、电解质平衡。

2

体温高者，物理降温为主，超过38.5℃，予解热镇痛药退热，但要注意防止大量出汗引发虚脱。

3

保持皮肤、口腔、眼及鼻等部位清洁及湿润，避免搔抓皮疹部位皮肤，以免继发感染。皮疹部位疼痛严重时可予镇痛药物。

并发症治疗

1

继发皮肤细菌感染时给予有效抗菌药物治疗，根据病原菌培养分离鉴定和药敏结果加以调整。不建议预防性应用抗菌药物。

2

出现角膜病变时，可应用滴眼液，辅以维生素A等治疗。出现脑炎时给予镇静、脱水降颅压、保护气道等治疗。