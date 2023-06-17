国家医保局推出十六项医保服务便民措施

今天(17日)，国家医保局发布了《关于实施医保服务十六项便民措施的通知》，针对医保关系转移接续、异地就医直接结算、医保信息查询、医保电子凭证就医购药等百姓办理医保业务的堵点问题，简化手续、精简材料、压缩时限、创新服务模式，为群众提供更便捷、更优质、更高效的医保服务。《通知》要求抓好落实，确保今年8月底前在便民服务上取得新突破新成效。详情如下：

(央视新闻客户端)