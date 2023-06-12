夏季食源性疾病高发 专家教你如何预防“病从口入”

进入夏季，温度高、湿度大，病原微生物繁殖速度加快，食物易腐败变质，由于摄入腐败变质或被致病菌污染的食物引起的食源性疾病进入高发期。

天津市第一中心医院急诊科主任王峪在接受人民网记者采访时介绍，食源性疾病是指通过摄食而进入人体的有毒、有害物质等致病因子所造成的疾病，包括常见的的食物中毒、肠道传染病以及化学有毒物质所导致的疾病。患者临床表现以腹泻、腹痛、恶心、呕吐为主，可伴有发热，严重者可危及生命。

夏季如何预防食源性疾病？王峪给出以下建议：

注意手卫生。养成饭前便后洗手的习惯。

保持清洁。餐具和厨具要清洁；厨房环境要定期清洁，注意防虫防鼠。

生熟食物要分开。使用两套刀具、案板、器皿等分别处理生、熟食物，不能混用。在冰箱内熟食放在上层，生食放在下层，避免交叉污染。

食物要烧熟煮透。肉、禽、蛋类和海产制品要充分烧熟煮透，一般原则是煮开10至15分钟，可根据实际适当延长时间。冰箱里存放的剩余饭菜、熟食再次食用前应彻底加热煮透。不生食、半生食海鲜及肉类。

在安全的温度下保存食物。熟食在室温下存放不宜超过2小时；所有熟食和易腐烂的食物应及时冰箱冷藏；储存在冰箱中的食物不宜放置过久，应尽快食用；从冰箱取出的食物要彻底加热或清洗干净后再食用。

确保水和食物原材料安全。饮用符合安全标准的水，不喝生水；挑选新鲜、清洁和有益健康的食物；水果和蔬菜生吃前要彻底清洗干净；不买、不食用超过保质期的食物。

王峪提示，一旦发生恶心、呕吐、腹痛和腹泻等胃肠道不适症状，怀疑跟食物有关，要立即到正规医疗机构进行救治，不要自行乱服药物，以免延误病情。同时，注意保留剩余食物、呕吐物、排泄物等相关标本，以便跟踪溯源，查明病因。