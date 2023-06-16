怀念“糖丸爷爷”顾方舟：你在孩子们心中留下永远的甜

他是孩子们口中的“糖丸爷爷”；2000年7月21日，“中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式”上，作为国家消灭“脊灰”证实委员会委员的他，在报告上庄严地签上了自己的名字。

他，就是“人民科学家”国家荣誉称号获得者，我国著名的医学科学家、病毒学家、教育学家和社会活动家——顾方舟。他将自己的一生献给了脊髓灰质炎的防治工作，其发明的糖丸（脊髓灰质炎疫苗）让无数儿童免于致残。

今天是他的诞辰，让我们共同重温“糖丸爷爷”的故事，品味这份亿万孩子心中永远的甜。

1926年，顾方舟出生在浙江宁波。少年时期的顾方舟是不幸的，父亲在其5岁时就因黑热病撒手人寰，但在母亲的教育和影响下，顾方舟从小就学会了自立自爱，刻苦用功，立志做一个对社会有用的人。

1944年，顾方舟高中毕业后考上北京大学医学院。大学期间，他做了一个重要的人生抉择——于1948年加入中国共产党，后来他说，这个影响决定了他的一生。在向党靠拢的过程中，顾方舟不仅了解了什么是中国革命，也知道了人生的意义，他慢慢懂得，一个人活着不光是为了自己，还要为了大众。

1950年，大学毕业的顾方舟没有像同学们所预想的那样成为一名外科医生，而是欣然接受学校的分配，到大连卫生研究院从事公共卫生防疫事业。之所以会选择当时被认为是冷门的学科，顾方舟说，主要是受医学院公共卫生系严镜清教授的影响。严教授的讲课内容常涉及社会、经济、生活方式、生存环境与疾病的关系。“从他的课上，我知道了中国当时卫生状况的恶劣、传染病的肆虐、妇幼保健的悲惨现状，也因而明白了公共卫生事业的重要性和意义所在。”

顾方舟说，自己正是从那时逐渐意识到，当一名医生固然可以解除许多病人的痛苦，但那是有限的，如果从事公共卫生防疫工作，却可以使千百万人受益。正是这种信念，决定了顾方舟的职业生涯——走上卫生防疫之路。

1951年8月，结婚才7天的顾方舟启程去往苏联，成为新中国成立后派往苏联的第一批留学生中的一员，师从苏联著名病毒学家列夫科维奇和邱马可夫教授。1958年回京后，顾方舟即被调入中国医学科学院病毒学研究所，任脊髓灰质炎研究室主任。从此，他就把毕生精力投入到消灭这一可怕的儿童急性病毒性传染病的战斗中去。

图为1952年，顾方舟（右一）在苏联医学科学院病毒研究所与研究生们一起学习。中国医学科学院医学生物研究所供图

顾方舟不负众望，在国内首次用猴肾细胞培养法分离出脊灰病毒并定出型别；和同事先后成功研制出3批脊灰活疫苗，并把活疫苗剂型由液体型改为糖丸；在昆明筹建了疫苗生产与研究基地——中国医学科学院医学生物研究所；制订了我国第一部脊灰活疫苗制造及检定规程和操作细则，为我国最终实现全面消灭脊髓灰质炎做出了巨大贡献。

在任职中国医学科学院院长及中国协和医科大学校长期间，顾方舟仍不脱离“脊灰”实验室和研究生培养工作。作为校长，顾方舟在中国协和医科大学继续实行8年制的医学教育，不仅督促学生扎实、刻苦地学习，而且在学生临床实习时，实行“小导师制”，即一个老师带一个学生。他创建的病毒实验室，自1988年以来承担国家科委资助的“863”计划、“七五”攻关以及卫生部和教委等资助课题，多次获得省部级科研成果奖。（来源：国家卫生健康委）