直播预告：专家详解泌尿系统肿瘤的创新治疗

泌尿系统包括肾脏、输尿管、膀胱、尿道等器官，均可发生病变并波及整个泌尿系统，甚至会影响其他系统和全身机体功能。随着医疗技术的不断更新迭代，我国泌尿系统肿瘤的治疗方法逐渐增多，患者预后效果也有显著改善。哪些疾病需要进行外科手术治疗？机器人又是如何完成手术操作的？关于泌尿系统肿瘤，临床中有哪些创新治疗方式？

6月16日15:00至16:00，人民好医生客户端将邀请浙江大学附属第一医院总部泌尿外科中心主任夏丹、浙江大学附属第一医院总部泌尿外科主任医师汪朔做客直播间，就泌尿系统肿瘤相关的科普知识进行分享，欢迎届时收看。

专家简介：

夏丹，主任医师，浙江大学附属第一医院总部泌尿外科中心主任。中华医学会泌尿外科专业委员会机器人学组副秘书长、中国人体健康促进会泌尿男生殖系肿瘤专业委员会常务委员、中国装备协会泌尿外科分会常务委员、海峡两岸医药卫生交流协会泌尿外科专委会常务委员等。

汪朔，主任医师，浙江大学附属第一医院泌尿外科副主任。中华医学会浙江分会泌尿外科学秘书。擅长泌尿外科各类腹腔镜手术及泌尿外科肿瘤、结石的诊治。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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