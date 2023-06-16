中消协提示：盲盒商品须明码标价、明示抽取概率等关键信息

人民网北京6月16日电 （记者孙红丽）16日，中国消费者协会发布盲盒购买消费提示称，盲盒商品须明码标价、明示抽取概率等关键信息。

中国消费者协会称，盲盒营销因高度不确定性给消费者带来惊喜感、趣味和诱惑而受到消费者的青睐。在“万物皆可盲盒”的消费风潮下，盲盒经济也出现了销售临期甚至过期商品、利用盲盒诱导消费、销售活体动物、诱导未成年人冲动消费、盲盒概率不透明等情形。

为规范盲盒经营行为，国家市场监督管理总局近日出台《盲盒经营行为规范指引》（试行）（以下简称《指引》）并实施。《指引》对盲盒经营中存在的问题进行了明确规范，消费者在盲盒消费中可重点关注以下几个方面。

盲盒经营有了范围规范

《指引》第五条规定，药品、医疗器械、有毒有害物品、易燃易爆物品、活体动物等在使用条件、存储运输、检验检疫等方面有严格要求的商品，不得以盲盒形式销售。食品、化妆品，不具备保障质量安全和消费者权益条件的，不应当以盲盒形式销售。无法投递又无法退回的快件，不得以盲盒形式销售。

比如，宣称网购化妆品达一定价款就可加1元赠盲盒，实际盲盒里装的可能是快过期的产品。商家销售的超范围盲盒商品的产品质量不仅无法得到保障，还存在较大的安全隐患，侵害消费者合法权益。

因此，中国消费者协会建议消费者在盲盒消费中，如遇到超范围经营的商品，应坚决拒绝。同时鼓励消费者通过随手拍、投诉举报等方式维护自身合法权益。

盲盒商品必须明码标价，与非盲盒销售商品价格差距不应过大

《指引》第七条明确规定，盲盒经营者要合理确定盲盒价格，提供商品或者服务应当明码标价，不得收取任何未予标明的费用，不得在标价之外加价出售商品，不得实施不按规定明码标价、哄抬价格、价格欺诈等违法行为。

消费者在盲盒消费中，如遇到盲盒价格不透明、临时加价等行为，有权利说“不”！

消费者有权查看盲盒中限量商品投放数量、抽取概率等关键信息

《指引》第九条规定，盲盒经营者应当将商品名称、商品种类、商品样式、抽取规则、商品分布、限量商品投放数量、抽取概率、商品价值范围等关键信息以显著方式对外公示，保证消费者在购买前知晓。盲盒经营者不得通过后台操纵改变抽取结果、随意调整抽取概率等方式变相诱导消费。不得以折现、回购、换购等方式拒绝或者故意拖延发放盲盒。不得设置空盒。

当前，大部分盲盒企业存在没有在明显的位置明示隐藏款抽取概率的行为，很多消费者反映隐藏款的抽取概率低于预期。盲盒企业可能通过控制隐藏款的投放数量，刺激消费者反复购买。《指引》明确，经营者必须明示限量商品投放数量、抽取概率等关键信息，不得随意调整抽取概率，不得设置空盒。消费者有权获悉限量盲盒的投放数量、抽取概率等关键信息。

明确适用“七日无理由退货”的情形

《指引》第十七条明确规定，盲盒经营者通过充分告知提示，并经消费者单次购买时确认后，以互联网形式销售的盲盒商品拆封后可以不适用七日无理由退货。盲盒经营者不得以默认勾选方式替代消费者确认环节。以全包形式销售整套系列商品，该系列内商品清楚确定的，经营者应依法执行网购七日无理由退货规定。

盲盒经营者禁止向未满8周岁未成年人销售盲盒

《指引》第二十三条明确规定，盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当依法确认已取得相关监护人的同意。

以珍藏、稀有、限量等名义诱导未成年人冲动消费是盲盒经济的突出问题。中国消费者协会呼吁盲盒经营者严格按照《指引》规范，采取有效措施防止未成年人沉迷，保护未成年人身心健康，在解决未成年人消费争议方面提供便利。

盲盒经营者应自觉承诺不囤货、不炒作、不直接进入二级市场，并自觉接受社会监督

盲盒隐藏款的稀缺性可能诱发投机行为。在一些二手交易平台，有些盲盒隐藏款甚至翻了数十倍在市场售卖，甚至有些盲盒企业直接参与二手市场买卖，破坏了二级市场的价格形成机制，也刺激了消费者的投机心理从而购买盲盒。

《指引》鼓励盲盒经营者通过设定抽取时间、抽取金额上限和次数上限等方式建立保底机制，引导理性消费。

盲盒经营者应建立健全企业质量保障体系，建立有效的投诉处理机制

《指引》第十三条规定，盲盒经营者应当建立健全企业质量保障体系，加强生产、仓储、物流等环节的管理，保证商品来源可靠、质量合格。盲盒经营者生产、经营的商品，应当符合法律法规关于质量、安全的要求。盲盒商品属于强制性产品认证目录范围的，应当获得认证并标注CCC认证标志。

中国消费者协会指出，盲盒经济热潮吸引盲盒企业争相降低成本以抢占市场，盲盒产品质量问题屡见不鲜，盲盒售假、拒不担责等问题突出，甚至部分盲盒产品的“小零件”还可能造成儿童呼吸堵塞等窒息风险。对此，中国消费者协会建议，强化盲盒产品质量监督，适时通过比较试验、抽查调查等方式加强社会监督，把好产品质量关。

盲盒营销虽有新意，但经营者须守好红线方能行稳致远。中国消费者协会呼吁消费者适度、理性对待盲盒消费；呼吁盲盒经营者在加强自律的同时，依据《指引》规范经营；倡导网络平台、快递公司对经营者销售与递寄的盲盒严格把关，对不符合《指引》情形的盲盒及时予以纠正或“叫停”；呼吁相关监管部门对盲盒营销中存在的违法违规行为进行严厉打击，确保消费者的合法权益不受侵害。