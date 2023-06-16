全国泌尿健康日：憋尿的后果有多严重？看完你就知道了

随着工作节奏的加快，很多上班族不经意间养成了憋尿的习惯。长期憋尿会给健康埋下哪些隐患？如何尽可能减轻危害？6月16日是全国泌尿健康日，在本期《一分钟养生课》上，同济大学附属同济医院泌尿外科主任医师卞崔冬为广大网友讲解相关知识。

卞崔冬表示，正常人有了尿意就会去小便，但如果有了尿意，无法及时小便，需要再等一等，这就是憋尿。短时间内问题不大，但是尿意越来越强烈却不去排尿，就会产生危害。有的人甚至憋着憋着没尿意了，可能会更严重，这提示膀胱已经有点失去功能了。

那么，憋尿有哪些危害？卞崔冬表示，首先会影响泌尿系统，憋尿以后引起尿频、尿急、前列腺炎，以及尿路感染等问题；其次会影响肾脏，憋尿后细菌容易反流，出现肾盂肾炎，严重者会影响肾功能，甚至导致肾功能衰竭。另外，有心血管疾病的人群、老年人等，还可能会产生一系列心脏方面的并发症，影响心脏功能。

万一憋尿了，怎么办？卞崔冬建议，要尽快小便，多饮水冲刷。憋尿会引起尿路感染、膀胱黏膜受损，不断地用水冲刷后，会减轻伤害。此外，可以喝苏打水，遵医嘱服用碳酸氢钠片等，碱化尿液以后，对减轻膀胱感染也有帮助。

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