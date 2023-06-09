如何预防猴痘病毒感染？专家这样建议

近日，北京市医疗机构报告两例猴痘病毒感染病例，其中一例为境外输入病例，另一例为境外输入病例的关联病例，两名病例均是通过亲密接触感染。目前两病例正在定点医院进行隔离治疗，情况稳定。

“猴痘是由猴痘病毒引起的人兽共患病。”中南大学湘雅三医院皮肤科主任鲁建云在接受人民网记者采访时介绍，猴痘潜伏期通常为6至13天，可能长达21天。病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体，主要通过接触感染动物的呼吸道分泌物、病变渗出物、血液、其他体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染。人与人之间主要通过密切接触传播，亦可在长时间近距离接触时通过飞沫传播，接触病毒污染的物品也有可能感染，还可通过胎盘从孕妇传播给胎儿。

鲁建云表示，猴痘发病早期会出现寒战、发热，体温多在38.5℃以上，可伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝、腹股沟等部位淋巴结肿大。发病后1至3天出现皮疹，并逐渐发展为脓疱，持续一周左右时间，之后结痂，一旦所有结痂脱落，感染者即不再具有传染性。

“猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物。治疗主要是对症支持治疗和并发症治疗。大多数情况下，猴痘症状在2至4周内自行消失。严重病例常见于年幼儿童、免疫功能低下人群，预后与感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康状况和并发症严重程度等有关。对于猴痘病毒，人群普遍易感。既往接种过天花疫苗者对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。”鲁建云说。

如何预防猴痘病毒感染？鲁建云建议，避免和罹患猴痘的人密切接触。性接触、特别是男男性接触具有较高的风险。避免在高发国家与野生动物直接接触。避免捕捉、宰杀、生食当地动物。保持良好的卫生习惯。经常清洁和消毒，做好手卫生。

“若在国内外有可疑动物、人员或猴痘病例接触史，出现不明原因发热、皮疹等症状，应及时到正规医院就诊，并告知医生流行病学史，结痂前避免和他人密切接触。”鲁建云提示。