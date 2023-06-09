如何摘掉“小眼镜”（养生杂谈）

6月6日是第28个全国“爱眼日”。全国“爱眼日”宣传教育周活动于6月3日—10日开展。今年活动的主题是“关注普遍的眼健康”。

看到主题中“普遍”二字，心中不免咯噔一下。关注普遍的眼健康，说明“眼不健康”现象是比较普遍了，不然何必关注？这与我们的日常观察相吻合。近视人群正在肉眼可见地扩容。尤以青少年群体为代表。国家卫健委调查显示，2022年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中6岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%。

按这个比例，每年新入学的大学生里，10个有8个戴眼镜。虽然有大量的防控手段和支援策略，可以让戴眼镜人士从容处理很多对视力有要求的工作，但毕竟如果能不戴不是更好吗？

现状已经是无法改变了，因为近视一般无法治愈，只能期待后来者的视力能保持优良。但这个期待，也很难实现。

早在30年前，媒体就已经开始讨论“小眼镜”现象了。如今随着各类电子产品、移动终端的深度普及，一些孩子玩手机成瘾，一些老师布置作业高度依赖电子终端，使之成为“题海战术”的新载体，一些学校推进信息化建设，结果连原本动手动脑的课外实践也离不开显示屏……

对此应该两面看，一方面，对电子产品当然不能一概摈弃，但要严格管起来。从学校到家庭，帮助孩子建立起使用规范，控制好使用时间。切不可放任孩子自己去管理，毕竟，刷短视频比刷题要爽多了。

另一方面，户外活动一定要有保证，多让孩子们接触大自然。这与学习、写作业绝不是非此即彼的关系。适量运动能提升学习效率，这已经是为科学所证明了的。

预防近视，需要让孩子们的目光所及更多是绿树和蓝天。在保持一定的学习强度和增加户外活动之间走好平衡木，并不是一道送分题，而是近视压力下的新课题，更是必答题。相信在各界的努力下，这一课题一定能破解。