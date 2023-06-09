安利科创中心阚君陶：摄取叶黄素和玉米黄质，减少蓝光对视网膜的损伤

6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛围绕“聚焦‘视’界大生态构建 提升全民眼健康水平”举行主题圆桌对话，中国营养学会注册营养师、复旦大学药理学博士、安利科创中心经理阚君陶作为嘉宾进行经验交流分享。

中国营养学会注册营养师、复旦大学药理学博士、安利科创中心经理阚君陶

作为国家“十三五”重点科研项目“中医药现代化研究”参与者，阚君陶在谈及中草药保护眼健康的研究成果时表示：“通过建立蓝光诱导视网膜损伤大鼠模型，我们的团队已成功推出了一款缓解视疲劳保健食品的示范产品，并与北中医团队进行了肝肾阴虚眼疲劳模型的建立。另外，采用新配方后，临床试验显示对于视疲劳和干眼症缓解有非常显著的改善。”

在谈到传统中草药对眼健康的作用时，阚君陶介绍说，从中医角度来讲，枸杞和菊花有清肝明目的效果。从西方营养学的角度，枸杞和菊花里面具体的营养素成分也是有营养学的功效的。比如菊花里面有一个很重要的营养元素叫绿原酸，它是很好的抗氧化物质。枸杞里面含有很多的叶黄素，叶黄素对黄斑色素、对视网膜很好。

从食物中摄取叶黄素和玉米黄素，可作为黄斑色素沉积，把蓝光吸收掉，减少蓝光对视网膜的损伤。此外，黑加仑也可以改善眼部的微循环，缓解眼睛疲劳，快新陈代谢。

“从公众营养的角度来看，建议大家在日常饮食中，能够多多摄取相关的富含这些植物营养素的食物，起到食补食疗的作用。”阚君陶说。