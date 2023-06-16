2023年校园中医药文化主题日示范活动在京举行

本报北京电 （邱煜雯）“同学们，练习八段锦对脊柱健康很有益处。”近日，2023年校园中医药文化主题日示范活动在北京理工大学附属实验学校举办。在活动现场，非遗传承人代金刚正在教同学们习练八段锦。

脊柱不正百病生。近年来，随着生活方式的改变，脊柱侧弯已成为继肥胖症、近视后第三大青少年“健康杀手”。2023年世界脊柱健康日前后，“守护脊柱健康 中医药在行动”校园中医药文化主题日活动在全国600多所中小学校陆续开展，共吸引了近35万人参与。

体育课上，同学们意气风发地挥舞手中的太极扇，在扇的摆动与太极的招式结合之中，展现刚柔并济；多媒体教室里，同学们围坐在一起，根据刚刚学到的茭白知识，点选出面前屏幕上的正确答案；“百草园”里，种植了各种各样的中草药……近年来，北京理工大学附属实验学校开设众多特色课程，创办中医药文创作品展、游园会等，吸引在校学生了解、认识中医药，让同学们的校园生活时时浸润在中医药文化氛围之中。

现场活动结束后，同学们一起观看了中医药文化进校园展示视频征集活动优秀作品集锦和“守护脊柱健康 中医药在行动”校园中医药文化活动视频短片。现场的同学们与视频中的孩子们一起，进一步感受中医药文化的博大精深，领略中华优秀传统文化的独特魅力。

《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》提出，丰富中小学中医药文化教育校园活动。近年来，国家中医药管理局等部门积极发挥校园中医药文化主题活动的平台作用，创新活动形式、丰富活动内容，帮助青少年养成健康的生活方式，增进青少年对中华优秀传统文化的认知，让中医药文化在校园里生根发芽。