“智慧就医”让看病更舒心

近日，国家卫生健康委、国家中医药管理局印发《改善就医感受提升患者体验主题活动方案（2023-2025年）》，提出“充分运用新手段、新技术、新模式，打通人民群众看病就医的堵点淤点难点”。

如今，各级医院加快推进互联网科技的应用，打造覆盖诊前、诊中、诊后的全流程“智慧就医”生态，让患者看病更舒心、医疗服务更体贴。

预约节省时间

“以前看病至少要请一上午的假，清早赶到医院，看完病已经中午了。现在在医院公众号上预约挂号，可以指定就诊时段，非常方便。”张先生预约了湖北省襄阳市中医医院上午10点至11点时段的号源，他10点10分来医院，在候诊区没坐几分钟，就接到就诊通知。

如今，很多医疗机构运用人工智能等手段提升预约诊疗精准度，落实分时段预约，缩短患者等候时间。国家卫生健康委发布的数据显示，截至2022年9月，全国50%二级以上公立医院已开展预约诊疗服务，超过4800家医院提供精准分时段预约诊疗。

陈先生是一名脑血管疾病复诊患者，通过“上海瑞金医院”微信号，他提前一周预约了神经内科专家门诊，并在智能预问诊中完成了一系列问题，包括“您这次复诊的疾病是什么”“上次就诊后的病情如何”等。回答完问题后，他的病情、既往病史等信息即完成初步采集。陈先生进入诊室后，医生就可自动调阅查看，提高了医患沟通的效率和问诊质量。

目前，很多医疗机构推出智能化预检分诊、导诊服务。《改善就医感受提升患者体验主题活动方案（2023-2025年）》（以下简称《活动方案》）提出，探索应用人工智能分诊系统，并与门诊电子病历系统对接，形成智能问诊—分诊—预约—病史采集流程。

在线问诊便捷

对着电视遥控器语音输入，或者按键操作，就可以在电视上在线看病……这是中国移动通信集团云南有限公司推出的“爱家健康”问诊服务平台。电视盒子智控器配合手机APP能实现远程咨询、预约挂号、送药上门等就医问诊服务。

使用者描述身体情况后，30秒左右就能接通平台上认证的医生，一对一分析病情。截至目前，“爱家健康”平台已累计为500多万人提供足不出户的健康医养服务。

“云诊室”、5G远程手术、人工智能辅助诊断……近年来，医疗健康领域快速迈入数字化阶段。今年5月，国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》显示，截至2022年10月，全国设置超过2700家互联网医院，开展互联网诊疗服务超过2590万人次；地市级、县级远程医疗服务实现全覆盖；2022年，互联网医疗用户规模达3.6亿人，增长率为21.7%。

全程贴心服务

日前，浙江省绍兴市居民王女士在当地一家医院顺利生产。怀孕半年前，王女士曾做过肺肿瘤手术。由于担心她的健康状况，家人为其购买了“互联网+全孕期管理”服务。该医院与全病程管理平台“微脉”合作，先后在产科、妇科、儿科等科室建立起医疗健康管理服务体系。

通过全病程管理服务，医院为王女士建立了包括主治医生、主管护士、健康管家以及平台个案管理师在内的多学科诊疗团队。王女士可以线上咨询主治医生，平台个案管理师为她在线提供饮食指导等服务。王女士临产时，家人告知健康管家，健康管家随即联系医院主治医生及主管护士。当她到达医院时，医院已做好了手术准备。

全周期智慧医疗还覆盖药品配送、定期复诊、病愈情况监测等诊后阶段。沈女士每月都要去重庆大学附属肿瘤医院复查、开药。之前，每次去要耗上一天的时间。而今，重庆大学附属肿瘤医院开通了线上复诊功能，沈女士通过线上视频复诊，药品直接配送到家。

借助互联网，患者可以获得全周期、全病程服务。《活动方案》提出，加强院前院内衔接，搭建患者数据院前院内实时交互信息系统。

专家认为，移动互联网、人工智能、大数据等技术快速发展，各级医院普遍开展互联网健康咨询、分时段预约就诊、远程复诊等线上服务，优化改造就医流程，使群众的看病就医问题得到有效缓解，越来越多的人享受到互联网医疗带来的便利服务。借助互联网技术，医疗资源可以实现跨时空的优化配置。近年互联网医疗迅猛发展，并不断向潜在用户渗透，不少用户的互联网医疗意识及接受相关服务的习惯逐渐养成，互联网医疗市场空间仍在增大。