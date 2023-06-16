多措并举健全社会保障体系

社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障，是促进经济社会发展、实现广大人民群众共享改革发展成果的重要制度安排，发挥着民生保障安全网、收入分配调节器、经济运行减震器的作用。新时代，我们党把社会保障体系建设摆在更加突出的位置，推动我国社会保障体系建设进入快车道。我国基本建成以社会保险为主体，包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度在内的世界上规模最大的社会保障体系，为人民创造美好生活奠定了坚实基础，为如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标提供了坚强支撑，为促进共同富裕创造了有利条件。

当前，我们已经踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，进入扎实推进共同富裕的历史阶段。党的十九届五中全会提出到2035年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”，党的二十大提出“扎实推进共同富裕”并作出战略部署。社会保障关乎人民最关心最直接最现实的利益问题，对促进共同富裕具有重要作用。我们要坚持人民至上，坚持共同富裕，把增进民生福祉、促进社会公平作为发展社会保障事业的根本出发点和落脚点，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，不断满足人民群众多层次多样化需求，进一步织密社会保障安全网，为广大人民群众提供更可靠更充分的保障，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

扩大社会保障覆盖面。健全灵活就业人员社保制度，扩大失业、工伤、生育保险的覆盖面，把更多人纳入社会保障体系。完善困难群体参保帮扶政策，努力实现应保尽保和法定人群全覆盖。进一步强化社会保障互助共济功能，加强失业保险参保扩面工作。发展多层次、多支柱养老保险体系，努力实现老有所养、老有所为、老有所乐。

统筹推进城乡社会保障体系建设。探索适应人口大规模流动的城乡统筹的社会保障政策。加强城镇与农村社会保障制度衔接，逐步缩小职工与居民、城市与农村的筹资和保障待遇差距，逐步提高城乡居民基本养老金水平。

增强社会保障制度的公平统一性。充分发挥社会保障作为收入分配调节器的重要功能，完善基本养老保险全国统筹制度。健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制，推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹。加快完善全国统一的社会保险公共服务平台，提升社会保险公共服务均等化和便捷化水平。

加强社会保障基金规范管理。近年来，全国社会保障基金规模不断扩大，对加强基金监管能力、提升管理水平提出了更高要求。要依法健全社会保障基金监管体系，健全社保基金保值增值体系。要以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”和每一笔“救助款”“慈善款”。

促进社会保障事业可持续发展。当前，我国人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征。一方面要增强风险意识，分析社会保障可能面临的新情况新问题，提高工作预见性和主动性，未雨绸缪采取应对措施。另一方面要坚持实事求是，既尽力而为又量力而行，把提高社会保障水平建立在经济和财力可持续增长的基础之上，不脱离实际，不超越阶段。

（作者单位：武汉大学政治与公共管理学院、济南大学政法学院）

《 人民日报 》（ 2023年06月16日 09 版）