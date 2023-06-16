热浪来袭！ 餐饮消费催热“夏日夜经济”

“艾窝窝、豌豆黄、驴打滚、栗子凉糕……老北京吃食这里都有，这次来值了，大饱口福。”

夜幕降临，在北京金融街喷泉广场，一场以“品·鉴美食 爱·赏西城”为主题的美食节活动正在展开，预计持续时间近5个月。特意来打卡的王丽丽（化名）说，这回又多了一个消夏品美食的好去处。

餐饮业一直是促消费、惠民生、稳就业的重点领域。国家统计局6月15日发布最新数据显示，2023年5月，全国餐饮收入4070亿元，同比上升35.1%；限额以上单位餐饮收入1084亿元，同比上升31.4%。2023年1-5月，全国餐饮收入19958亿元，同比上升22.6%；限额以上单位餐饮收入5086亿元，同比上升25.4%。

5月以来，气温逐渐升高，热浪来袭的同时也进一步催热“夏日夜经济”。中国烹饪协会分析，2023年5月餐饮市场持续回暖，餐饮消费需求较快释放，夜经济烟火气十足，“五一”、“520”等节日也纷纷呈现出了餐饮消费的高峰。

夏日炎炎，消费者更喜欢选择在晚上出门，逛夜市、品美食。各地纷纷抓住这一契机，完善餐饮相关支持政策、改善消费条件、创新消费场景，促进餐饮业呈现加快恢复向好态势。

湖南省开展首批湖南省夜间消费聚集示范区评选，对评定为省级（含）以上夜间消费聚集示范区（含文旅）的市州给予奖补，最高奖补50万元，相关奖补资金各市州应优先用于支持已获批的夜间消费集聚区创新发展；

广州市将举办第四届“Young城Yeah市”夜间消费节，开展“广州请你吃宵夜”、老字号夜生活外摆营地、未来美食车尾箱集市等一系列特色活动；

黄山市与各夜市运营单位联动现场发放200万元消费券，推出一批“徽字号”特色小店（摊）、徽菜流动餐厅，同时引导中心城区特色街区、商业综合体、餐饮等场所延长营业时间……

中国烹饪协会提示，餐饮消费日益回归大众化，餐饮企业应转变经营思路，抓准消费定位，研究消费新模式，提升性价比，共同迎接消费新热点，同时还应持续制止餐饮浪费，保障食品安全，以高质量产品促进行业高质量发展。