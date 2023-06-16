医院药学服务，您了解吗？（健康焦点）

图①：中日友好医院的临床药师与临床医生联合开设精准用药门诊，为患者提供精准合理化用药方案。

唐 崑摄

图②：北医三院药剂科临床药师周鹏翔在儿科药学门诊讲解吸入装置的使用方法。

刘 玲摄

药品是治疗疾病的重要手段，医疗机构设置药剂科（药学部）开展医院药学服务。医院药学服务除了药品采购、供应、调配、制剂生产等工作，重要的服务价值还体现在临床药师的工作中。

通过提供更好的药物治疗和药学服务，实现更佳的治疗效果；制定安全、有效、经济的最佳用药决策；构建科学规范的药物治疗管理模式……这些都属于临床药师的职责。临床药师作为懂医精药的一群人，患者的用药安全时刻离不开他们的保驾护航。

促进药学服务贴近患者、贴近临床、贴近社会

初夏，80多岁的北京海淀区居民徐大爷到北京大学第三医院医药联合门诊就诊。“我要吃孩子们给买的保健品，加上药品，总共得有20种。”如何按合理的用药时间，将这些药品和保健品吃下去，让它们发挥作用又“不打架”，对徐大爷来说是个挑战。

“徐大爷这种情况在联合门诊比较常见，需要药师进行药物精简。”北医三院临床药师董淑杰告诉记者，一般来说，药师首先将一些非必需的药品、保健品减掉，还有些药品可以用复方药实现“一代多”。对药物之间可能有相互作用的，需要调整药物，临床药师会指导患者按正确的服用时间和剂量用药，确保用药安全有效。

加强药事管理、转变药学服务模式，是提高药学服务水平、保障人民群众健康的重要举措，也是优质高效医疗卫生服务体系建设的必然要求。《中国老年疾病临床多中心报告（2018）》显示，我国慢性病患者已超2.6亿人，多病共存慢性病患者高达1.7亿人，其中人均患病3.6种。多病共存，意味着需要多种药品联合治疗。这一过程中，临床药师的专业指导非常必要。

用药咨询、药学门诊、药学会诊、临床药师多学科会诊，近年来，医院药学服务逐步走进公众视野，也日益受到各方重视。

2018年11月，国家卫生健康委和国家中医药管理局联合印发《关于加快药学服务高质量发展的意见》，提出要加快药学服务转型，提供高质量药学服务。通过转变模式，进一步履行药师职责，提升服务能力，促进药学服务贴近患者、贴近临床、贴近社会。

董淑杰说，在开设药学门诊前，临床药师更多针对的是住院患者，服务的对象和影响面比较有限。开设药学门诊后，临床药师不仅能服务更多患者，也促进了患者用药安全意识的提升。

在北京，22家市属医院从2019年8月起全面开设药学门诊；在上海，截至2021年5月，从三级医院到社区卫生服务中心，119家医疗机构的药学门诊均有布点；在全国很多地方，医院药学服务都开展得有声有色。

积极探索药学服务实践新模式

在北医三院药学门诊，每逢年轻的药剂科临床药师周鹏翔出诊的日子，设在儿科的小小诊室内，都挤满了患儿和家属。周鹏翔会详细讲解药品的使用方法与注意事项，并回答用药相关问题。尽管每个患儿至少15分钟的药学服务常常令他口干舌燥，但每次看到孩子们在药师指导下正确使用药品，提高用药依从性，降低用药风险，他非常欣慰。

“开设儿科药学门诊前，我们对500余名患儿家属做了调研。结果显示，94.3%的患者家属没有药学门诊的就诊经历，但其中85.3%认为药学门诊的开设是非常有必要的。”周鹏翔告诉记者，这样的调研结果让他们更加坚定了信心。药剂科与儿科共同努力，制定转诊流程，构建服务模式。如今，儿科药学门诊每月的接诊量已经突破50人次，就诊满意度得到了较大提升。

医院药学服务的拓展有赖药师团队的不断探索，更离不开院方的支持。不久前召开的医院药学联合发展大会上，多家医院对药学服务探索实践的介绍令人耳目一新。

中国医院药学联合体理事长、北医三院药剂科主任赵荣生表示，在北医三院，有多学科联合会诊、医药联合门诊、药学门诊、门诊药学咨询、互联网药学服务等多种模式，多元化服务患者需求。

“北医三院医生一上午起码看30多个患者，面临很大的诊疗压力。我们对神经内科、心内科跟踪的数据发现，药师加入医药协作门诊后，医生的诊疗质量和效率提升了30%—40%，用药的有效性和安全性得到进一步提升。”赵荣生表示，协作不仅提升医生价值、体现药师价值，也增强了患者的安全感。

“医院里哪里有药物，哪里就有我们的药师。”上海交通大学医学院附属第一人民医院临床药学科主任范国荣说，医院探索临床药师驻科模式，目前有45位临床药师驻守在各临床专科，全天候在病区工作，全程参与诊疗。“我们将45位临床药师分为慢性病治疗管理团队、抗菌药物管理团队、治疗物监测药师团队、妇儿药学服务团队和肿瘤治疗药物管理团队，他们就是临床治疗团队成员，定位是在临床为医生、护士和患者提供全方位的药学服务。”范国荣说。

多种慢性病共存，保障患者用药安全有效，靠的是合并用药的循证药学证据。上海交通大学医学院附属仁济医院药学部已挖掘25项新型用药循证评价的证据，形成了包括抗凝药物、肿瘤靶向药物、内分泌治疗药物等复杂慢性病用药的评价体系。

“复杂慢性病的用药管理，不仅涉及患者的住院治疗，还包括患者在家吃药治疗。一个良好的用药服务体系能够影响患者整个药物治疗的效果。”上海交通大学医学院附属仁济医院药学部主任林厚文介绍，他们将循证用药的评价体系与合理用药的决策系统两者相连，构建起一个创新的药物治疗服务体系，明显提高了患者的用药依从性，最终实现患者自我管理。

让高质量的药学服务为全民健康护航

医院药学服务要为全民健康护航，仅有高级别医院能力提升远远不够。2019年，国家卫生健康委、国家中医药管理局联合印发《关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》，提出要加强上级医疗机构药师对下级医疗机构用药的指导和帮扶，将基本药物制度和分级诊疗、慢性病健康管理有效结合，发挥基本药物在降低药费和合理用药方面的作用，逐步实现药品供应和服务同质化。

由北医三院牵头、国内369家医院共同成立的中国医院药学联合体，为广大医院药学同道搭建了实践经验分享和学术交流的平台。据赵荣生介绍，前不久举办的首届医院药学联合发展大会，将“同质互联、协作发展”作为大会主题，就是期望能为行业内实现药学服务标准化、同质化发展，探索构建满足人民群众需求的药学服务体系做出贡献。

同质，前提是建立一套高质量的标准、规范和指南；互联，不仅包括交流协作，也涵盖医联体从上到下的联动。目前，不少医疗机构都在探索建立相关的药学服务体系标准、操作规范和指南，同时，帮扶基层也成为高级别医院药学服务的工作内容。

“使用吸入制剂是治疗慢性气道性疾病的重要方式，但我国患者吸入性装置使用错误的发生率较高，影响治疗效果。”中日友好医院总药师刘丽宏表示，2020年，中华医学会呼吸医师分会、中华医学会呼吸医学分会和中国药学会药学服务专委会，共同发起咳喘药学门诊服务项目，医药协作共同解决这一问题。截至今年2月，咳喘药学门诊类培训以及认证工作已覆盖29个省份的1184家医院，累计培训呼吸相关的药师超1.7万人次。

4月中旬，由上海交通大学医学院附属仁济医院药学部领衔的长三角抗凝药师联盟宣告成立，致力于建设循证用药的评价体系、构建合理用药决策系统、构建和推广药学服务体系，探索跨区域药学服务。

当前，不少地方已通过云药房、虚拟药房等信息化手段，推动区域内慢性病患者药品统一供给；不少县域医共体实现了区域药品采购、配送、药学服务的统一。

“药学服务是促进合理用药、保证患者用药安全、提高医疗质量的重要环节，药师是参与临床药物治疗、实现安全有效经济用药目标不可替代的专业队伍。”国家卫生健康委医院管理研究所副所长、国家药事管理专业医疗质控中心主任王凯认为，未来，公立医院要继续围绕合理用药要求，不断完善内部管理制度，优化医疗管理流程，提升医务人员和药师的能力和水平，为人民群众提供高质量的药学服务。

《 人民日报 》（ 2023年06月16日 19 版）