如何提升劳动者职业健康素养水平？中疾控解答

人民网北京6月15日电 （记者乔业琼）6月15日，国家卫生健康委就加强职业健康监测保护劳动者健康有关情况举行发布会，并答记者问。

中国疾控中心职业卫生所副所长张美辨表示，提升我国劳动者职业健康素养，是比较长期和系统性的工程。需要从政府、用人单位和劳动者三个层面来同时推进：

首先，在政府层面，要建立职业健康科普知识的发布和传播机制，建立中国职业健康科普宣传的资源库，建设良好的职业健康促进的支持性环境，比如加强重点地区、重点人群职业健康政策的宣传，强化和普及职业健康知识。根据我国“十四五”职业病防治规划要求，深入开展职业健康知识进企业、进学校、进机构、进乡村、进社区等活动。参照中国劳动者职业健康素养基本知识和技能，开发一些视频、音频、图文多种形式的职业健康科普素材。积极鼓励我国各级的职业病防治机构建立职业健康体验馆以及教育培训基地。提升劳动者的健康科普的参与力度。深入开展健康企业的创建工作，争创职业健康达人活动，通过发挥示范效应和辐射效应带动形成规模效应，形成全面参与、合力推进、多方受益、人人共享的良好局面。

第二，用人单位层面。用人单位要自觉地落实职业病防治法规定的相关主体责任，为劳动者提供符合职业卫生要求的工作环境和劳动条件，比如按要求在单位比较醒目的位置和一些重要岗位设置职业病危害的公告栏、警示标志、中文说明等等有关职业病危害告知工作，开展相关职业健康风险沟通。二是用人单位要严格落实职业健康的培训责任，国家卫健委颁发了《关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》，规定用人单位要按照培训大纲要求开展劳动者职业健康培训，让劳动者了解岗位的职业病危害、防护措施、操作规程以及相关个人防护用品的佩戴等等。三是用人单位要积极开展健康企业建设以及职业健康达人的选树工作，为劳动者提升职业健康素养搭建很好的平台。

第三，劳动者层面来看。树立良好的健康理念非常重要，同时鼓励每一位劳动者热爱健康、追求健康、享受健康，积极提升自己，做我国职业健康素养的参与者、实践者、受益者。每位劳动者在工作当中要注意树立起健康意识，特别是和工作相关的职业健康意识，要学习职业健康的法律知识以及职业健康保护知识。另外充分了解自身的健康，包括生理健康和心理健康的相关状况，掌握好职业健康保护技能。例如，在工厂里，针对接触的职业病危害因素，选择正确的个人防护用品，并且能够正确佩戴个人防护用品等。倡导健康的工作方式和生活方式，比如戒烟戒酒、健身活动，保持良好的生活习惯，注意膳食平衡等。积极争当职业健康达人，从而提高自己的健康素养水平。