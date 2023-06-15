国家卫健委：2023-2025年在全国组织开展老年痴呆防治促进行动

人民网北京6月15日电 （记者孙红丽）为预防和减缓老年痴呆发生，切实增强老年人的健康获得感，促进健康老龄化，国家卫生健康委办公厅近日印发《关于开展老年痴呆防治促进行动（2023-2025年）的通知》（以下简称《通知》），决定2023-2025年在全国组织开展老年痴呆防治促进行动。

随着人口老龄化进程的加快，以阿尔茨海默病为主的老年痴呆疾病发病人数持续增加，严重威胁老年人健康和生命质量，给家庭和社会带来沉重负担。

《通知》提出了3个行动目标：一是广泛开展老年痴呆防治的宣传教育，积极引导老年人树立主动管理脑健康的理念，不断提高公众对老年痴呆防治知识的知晓率，在全社会营造积极预防老年痴呆的社会氛围。二是指导有条件的地区结合实际开展老年人认知功能筛查、转诊和干预服务，提高老年痴呆就诊率，实现早筛查、早发现、早干预，减少或延缓老年痴呆发生。三是推广老年痴呆照护辅导技术，提升老年痴呆照护技能，减轻老年痴呆照护负担。

《通知》还提出包括宣传老年痴呆防治科普知识、开展老年人认知功能筛查及早期干预、进行专项培训辅导、建立老年痴呆防治服务网络等4个方面的行动内容。

其中，《通知》明确，结合国家基本公共卫生服务老年人健康管理项目，指导有条件的地区结合实际为辖区内65岁及以上常住居民每年提供1次认知功能初筛。有条件的要对初筛发现的痴呆风险人群进行分类干预服务，针对认知功能下降的高风险人群，在个体化生活方式指导及健康教育基础上，根据老年人认知功能状况，提供认知训练干预，降低认知能力下降的风险。