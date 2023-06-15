直播预告：关爱从“齿”开始 专家教你正确应对儿童牙外伤

俗话说，“牙好胃口就好”。正处于生长发育期的儿童更需要健康的牙齿。然而，活泼好动的儿童追逐打闹、参加户外活动时，也容易发生意外，导致牙外伤的发生。

那么，家长们该如何正确应对牙外伤？在日常生活中，该如何帮助孩子守护牙齿健康？6月16日14:30，首都医科大学附属北京口腔医院口腔显微诊疗中心主任侯本祥、首都医科大学附属北京口腔医院急诊综合诊疗中心主治医师徐珺将做客“人民好医生”客户端，围绕“如何正确应对儿童牙外伤”相关问题进行交流分享。

专家简介

侯本祥，首都医科大学附属北京口腔医院口腔显微诊疗中心主任，主任医师，教授，博士研究生导师，中华口腔医学会第五、六届理事会副秘书长、科技研究部主任，中华口腔医学会牙体牙髓病学专业委员会副主任委员，中华口腔医学会口腔美学专委会副主任委员，北京口腔医学会常务理事。

擅长：显微根管治疗，显微根尖手术。

徐珺，首都医科大学附属北京口腔医院急诊综合诊疗中心主治医师，博士，2015年获首都医科大学附属北京口腔医院“十佳医师”，2018年获首都医科大学口腔医学院“优秀理论授课教师奖”，2022年获北京市东城区卫生健康系统第三届“优秀医师”。

擅长：牙体牙髓疾病、牙外伤疾病的诊断和治疗。

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