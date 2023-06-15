中疾控：保护好快递外卖等新业态劳动者职业健康的基本权益

人民网北京6月15日电 （记者乔业琼）6月15日，国家卫生健康委就加强职业健康监测保护劳动者健康有关情况举行发布会，并答记者问。

中国疾控中心职业卫生所副所长张美辨表示，快递和外卖属于新型就业形态，现在我国从事这样作业的人数越来越多。这么多新就业形态的劳动者为我国经济发展作出了巨大贡献，同时也给老百姓的生活提供了极大便利。涉及到职业健康这块，社会各界要全力保护好这部分人群职业健康的基本权益。

张美辨分析，网约车、即时配送、外卖等新就业形态劳动者的工作有一定特点，工作负荷比较大、工作时效性很强，从健康保护角度来看，发生职业伤害的风险比较高，比如交通安全。从传统的职业病发生来看，总体风险是比较低的。但由于工作强度负荷比较大、时效性要求比较高的工作特点，也注定他们会经常长时间体力劳动以及连续紧张工作，这使得这部分职业人群发生工作相关的肌肉骨骼疾病和精神疾患风险会大大增加，也就是说，工作相关疾病的风险大大增加。

张美辨表示，针对这部分人群在积极做好传统的职业病防治的同时，也要加强工作相关疾病的预防工作。重点要做好几个方面工作：一是制作通俗易懂的工作相关肌肉骨骼疾病和心理疾患的预防性指南，并进行广泛科普宣传，提升这部分劳动者的健康意识。二是鼓励相关企业，也就是用人单位要落实社会责任，大力开展健康企业创建，为这部分劳动者提供简便易操作的搬运工具，另外要改善他们的劳动条件，减轻劳动的体力负荷、舒缓工作压力、减少工作相关疾病发生。三是积极推进《职业病防治法》修订工作，我国适时会将工作相关疾病的预防要求纳入到用人单位的法定职责中，从而切实保护新业态劳动者的健康。

张美辨提醒，近期我国进入高温季节，用人单位要做好外卖快递劳动者以及环卫工人等重点人群的高温中暑防范工作。用人单位有义务为劳动者提供舒适的休息环境、清凉的饮料以及相关的预防药品。同时每位劳动者自身也要做好个人防护工作。