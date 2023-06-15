国家卫健委：2022年全国重点人群职业健康素养水平为52.6%

人民网北京6月15日电 （记者孙红丽）6月15日，国家卫生健康委就加强职业健康监测保护劳动者健康有关情况举行发布会，并答记者问。

2022年国家卫生健康委首次组织开展重点人群职业健康素养监测。国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬在会上介绍，这次监测范围覆盖31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团（不包括香港、澳门、台湾地区），监测对象为第二产业18个行业与第三产业5个行业的16-59岁劳动者，有效调查问卷共340506份，监测结果显示2022年全国重点人群职业健康素养水平为52.6%。

王建冬进一步解释，这个职业健康水平是通过计算本次调查问卷综合得分率在80%及以上劳动者占全部监测劳动者的比例得到的，通俗点来说就是得分80分及以上的劳动者占被全部调查对象的比例。

王建冬还介绍，这次监测有两个特点：一是代表性比较强。第二产业的18个行业是根据这几年监测发现的职业病危害比较严重的行业，粉尘、噪声和化学毒物，比如煤矿开采制造业、汽车制造业、化学产品制造、生产与制造业等等。第三产业里选择的5个行业是健康中国行动（2019-2030）职业健康保护行动特别提出的十个重点行业其中的五个行业，人群数量比较多，关注度比较小的，比如外卖快递业、中小学教师，代表性比较强。

二是针对性比较强。不管是第二产业、第三产业的，一共是23个行业，选择的监测对象都是一线劳动者，比如企业的必须是一线生产工人，而不是经营管理人员。比如医院的医护人员，必须是从事诊断治疗和护理的医生和护士，不包括医院的行政管理人员。

通过去年监测，第二产业重点人群职业健康素养水平为56.5%，其中化学原料和化学制品制造业等12个行业劳动者职业健康素养水平范围为53.1%-70.1%，高于全国水平。纺织、服装、服饰业等6个行业劳动者职业健康素养水平范围为38.7%-52.3%，低于全国水平。

第三产业重点人群职业健康素养水平为48.9%，其中医疗卫生业劳动者职业健康素养水平为65.8%，高于全国水平。快递与外卖配送业、环境卫生业等四个行业劳动者职业健康素养水平为36.1%-51.7%，低于全国水平。