解放军总医院眼科医学部主任李朝辉：关注白内障手术时机，提升视觉质量

人民网北京6月8日电 （记者孙红丽）6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

论坛围绕“推动‘十四五’时期我国眼健康高质量发展”举行主题圆桌对话，解放军总医院眼科医学部主任李朝辉作为嘉宾进行经验交流分享。

解放军总医院眼科医学部主任李朝辉

李朝辉表示，随着老龄化逐渐加重，年龄相关性白内障（即通俗所讲的老年性白内障）应该引起关注。年龄越大得白内障的几率就越大。据亚太白内障屈光手术学会统计报告，65岁-74岁的白内障的患者达到了20-30%，这说明白内障人群越来越多。白内障人群的生活质量、生活安全和心理状态都有相当大的影响。

李朝辉指出，很多老百姓认为白内障要长熟了才去做手术，还固守着这个观念去等待白内障的成熟，导致了很多患者失去了最佳治疗时机，并在很大程度上导致了社会和家庭风险的存在。很多老年人因为白内障的问题导致骨折或是很多意外发生，所以白内障的问题在适当的时机要给予足够的重视。

李朝辉指出，对于白内障患者来讲，目前唯一有效处理的办法只有手术。当然我们也在进行相关的研究，也希望通过眼药水或者是通过保守治疗手段能够把白内障的问题解决，但目前临床上还没有达到这个水准，这也是我们努力的方向。

李朝辉强调，常规的白内障手术，如果手术时机恰当，它是非常安全和具有良好效果的，而且手术没有很大的痛苦和创伤，都是微创手术，时间很短。大多数患者还是要关注白内障手术的时机以及处理的办法，不要听信传言导致贻误治疗时机，引起并发症的发生。

“随着科技的发展和我们技术能力的进步，白内障手术不仅仅是解决盲的问题，还是解决视功能的问题，也就是解决视觉质量的问题。”李朝辉说。