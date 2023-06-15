中疾控：近十年来全国职业性尘肺病报告病例数下降约67%

人民网北京6月15日电 （记者乔业琼）6月15日，国家卫生健康委就加强职业健康监测保护劳动者健康有关情况举行发布会，并答记者问。

会上，有记者提问，近年来，国家加大了职业病及危害因素监测工作力度，监测工作有哪些值得关注的新发现？

中国疾控中心职业卫生所副所长张美辨介绍，从2019年开始我国加大了职业病及危害因素的监测工作力度。这四年来，职业病及危害因素的监测工作主要成效如下：

一是建立并完善了职业病及危害因素监测体系。监测信息覆盖率达到95%以上，监测行业覆盖了职业病危害严重的绝大多数行业，监测的病种、范围，覆盖了全部职业病危害因素以及上岗前、在岗期间、离岗时，应急健康体检等全部职业健康检查类型。同时实现了工作场所职业病危害因素监测和重点职业病监测两者结果的有机衔接，这样为我国职业病防治政策的制定提供了工作基础。

二是全面掌握了我国重点行业职业病危害现状。四年来，我国共监测用人单位达到了24.7万家，覆盖劳动者4263万人（次），其中接触职业病危害因素的劳动者1889万人（次），全面掌握了重点行业企业中煤尘、矽尘、苯、铅、噪声等主要职业病危害因素的浓度（强度）水平，为重点行业开展劳动者的职业健康风险评估奠定了数据基础。

三是基本摸清了尘肺病发病和患病情况。四年来，在全国500个粉尘危害严重或者尘肺病患者比较集中的县区，开展小微型企业监测，主要是指免费职业健康体检，为劳动者免费开展职业健康体检达到52万余人次。结果发现，劳动者的尘肺样的改变率约为1%，在150家医院开展呼吸疾病就诊患者尘肺病筛查当中，总共筛查就诊患者1063万人，其中拍摄的DR、X光片或CT的患者达到302万人，每年筛查患者中尘肺样的改变率大概为0.6%-0.7%。这样的监测工作积累了大量数据，也是促进了尘肺病人的早发现、早诊断、早治疗。同时通过这项工作也帮扶了一大批小微企业，提高了他们职业卫生管理水平。

四是开展了职业性尘肺病患者随访调查。基本掌握了新中国成立以来，诊断报告的职业性尘肺病患者生存现状、现患病例的保障情况，以及工伤保险、新农合保障等情况，为我国职业性尘肺病存活患者实行分类保障以及推进尘肺病康复站的建设提供了数据。

五是利用监测数据开展风险评估工作，建立了监测监督的联动机制。近十年来，全国职业性尘肺病报告病例数下降约67%，初步估算我国每年尘肺病实际新发病例数为报告病例数的近三倍，每年噪声聋新发病例数约为报告噪声聋病例数10倍。推动地方各级监测机构、各级疾病预防控制中心、各级职业病防治院等监测机构，将工作场所职业病危害因素超标情况、职业健康检查结果的异常情况以及各类机构质量控制情况、职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业卫生与放射卫生技术服务机构等机构的质量控制情况及时通报给相关卫生监督部门，为开展监督检查和监督走访提供问题线索，有效发挥了监测数据的监测预警作用。

此外，通过主动监测有效提升了我国职业病防治技术支撑体系机构能力的建设，锻炼和培养了一批专业过硬、作风优良的职业健康技术的诊断队伍。