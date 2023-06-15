国家卫健委：近十年来全国报告新发职业病病例数下降58%

人民网北京6月15日电 （记者孙红丽）6月15日，国家卫生健康委就加强职业健康监测保护劳动者健康有关情况举行发布会，并答记者问。

国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬在会上表示，职业病防治工作近十年来取得了显著成效。一个明显标志是全国报告的新发职业病病例数从2013年的26393例下降到2022年的11108例，降幅达到58%。

王建冬介绍，截至2022年底，我国16-59岁劳动年龄人口为8.8亿，我国是世界上劳动人口最多的国家，劳动人口占14.2亿总人口的62%。多数劳动者的职业生涯超过其生命周期的二分之一。

王建冬指出，我国仍然处于城镇化和工业化快速发展阶段，仍有许多中小微型企业特别是小微型企业职业病管理不到位，工作场所职业病危害还存在超标现象普遍的问题，接触职业病危害劳动者防护措施不到位、职业健康检查的比例还比较低，导致报告职业病病例数据不能如实反映我国职业病发病真实现状，也就是说现在报告的职业病率大幅下降，2013年到去年下降58%。这个数标志着我国职业病防治取得重要成效，同时这个数字也不能完全反映当前职业病防治工作现状，所以我国职业病防治形势依然十分严峻。

“同时长时间加班、不良作业方式、工作压力等导致的工作相关疾病问题也日益突出，特别是IT行业、新业态等，所以职业病防治工作面临传统职业病防治和工作相关疾病预防的双重挑战，职业病防治总体形势依然严峻复杂，与健康中国2030规划纲要要求和广大劳动者期盼仍有较大差距，与发达国家职业健康发展水平相比我国还存在不少短板。”王建冬说。