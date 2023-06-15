东阿阿胶：守正源自阿井水 创新锚定新消费

“中医药传承创新发展，必须坚持守正创新，走高质量发展的道路。同时，坚持以消费者为中心的价值导向，从消费者需求出发，着力解决消费者急难愁盼的健康问题。”近日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称东阿阿胶）总裁程杰在接受人民健康采访时，分享了东阿阿胶坚持守正创新，推进中医药高质量发展的实践经验。

程杰说，阿井水是东阿阿胶在守正创新发展道路上保持产品道地性的灵魂，近年来，东阿阿胶以阿井水为守正创新之源，聚焦新消费群体与服务方式，不断推进中医药产品与服务的高质量发展，助力中医药文化传播。

东阿阿胶股份有限公司总裁程杰。（受访者供图）

传承非遗 守正源自阿井水

据了解，2008年，东阿阿胶制作技艺被列入国家级代表性非物质文化遗产项目名录。 “阿胶因产自山东省东阿县而得名。东阿阿胶道地性一方面基于延绵传承的传统技艺，另一方面则源于从泰山与太行山脉而来，汇聚于山东聊城东阿县地下的阿井水。东阿阿胶的道地性离不开阿井水，这是因为阿井水的‘水比重’比正常水质大的特性影响着东阿阿胶的制炼。”程杰介绍说。

据介绍，为促进中医药文化传承创新，东阿阿胶于2022年发起了“炼行计划”阿井水万里行传递活动，以阿井水为纽带，每抵达一城，即点亮该城市的地标高地建筑。活动从东阿县出发，走过深圳、济南、香港、上海等20个城市，向行业与消费者传递中医药文化与发展信念。“东阿阿胶同时也将‘炼行计划’作为激励员工创新服务模式、保持服务热情、推动企业进一步发展的重要文化符号来塑造，并取得了一些成效。”程杰说。

“品质淬炼千年、梦想同行万里”是“炼行计划”的主题。对此，程杰介绍，淬炼是东阿阿胶生产发展的关键词，体现的是东阿阿胶的工匠精神与央企责任；同行则是与行业、消费者同行。在“炼行计划”活动中，东阿阿胶与行业承诺了“同行一公里”的宣言，旨在共同助力畅通中医药服务的“最后一公里”，为居民能更快更好享受到中医药服务送去便捷体验。

多维创新 服务当代消费者

“对中医药行业发展而言，创新是为了更好地传承中医药文化。”程杰认为，创新要围绕两个方面：一是紧紧围绕、深刻洞察消费者的需求；二是积极用科技来赋能创新。具体而言，要抓住消费者对高品质健康生活的需求实现创新，用中医药产品与理念来倡导、帮助消费者学会如何实现健康生活。尤其是着眼新生代年轻人群健康需求，开发符合年轻人需求的便利化体验新品，通过产品品类的创新和场景化的再造，不断为消费者提供更便捷、更年轻、更温暖的滋补选择。

此外，东阿阿胶致力于加强学术科研建设，通过系统研究阿胶物质基础、核心功效及作用机制，解答“阿胶是什么、为什么有效”的科学问题，突破阿胶临床应用方面的瓶颈。近年来，围绕研发，东阿阿胶构建了“一中心三高地”的科研创新规划。程杰介绍，“一中心”即国家胶类中药工程技术研究中心；“三高地”即在济南青岛、深圳、上海规划建设的涵盖胶类中药、滋补中药、健康消费的三个研发高地。通过科研创新体系的构建来加速创新技术的研究与成果转化，形成兼具中医药文化与现代科技的产品，更好满足现代消费者需求，同时助力传播中医药文化。

规划发展 传播中医药文化

今年2月，国务院办公厅印发了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，提出打造一批中医药事业和产业高质量发展高地，发挥示范带动作用。作为首批国家中医药综合改革示范区之一，山东省近年来积极规划探索中医药发展相关工作。

据了解，东阿阿胶也已做好系统性准备，计划在未来构建国家级的中医药传承创新示范基地，在中医药传承创新发展方面持续探索。程杰谈及东阿阿胶下一阶段的发展规划时表示，不仅要做中医药产品的生产企业，还要做中医药文化的传播者。在产业发展方面，围绕东阿阿胶特色助力三产融合发展，如毛驴养殖、中医药产品研发以及中医药特色旅游等，打造贯通上下游合作，消费者认可的中医药特色产业链，以此形成示范效应并推动影响更多中医药企业通过传承创新来传播中医药文化。

“东阿阿胶的发展一定要融入进当地经济发展。”程杰提出，要融合齐鲁文化，做“三好学生”，即好品山东、好客山东、好人山东，通过地区文化的融合助力中医药文化传播。同时，通过产业的协同发展助力当地乡村地区经济卫生的发展。

“2022年，东阿阿胶深度践行华润集团‘四个重塑’即价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑，实现公司经营质量全面向好。”程杰表示，今后东阿阿胶将携手行业同仁，以中医药传承创新示范基地为起点，强化产业优势、促进创新生态，打造“品牌+学术+动销”三环驱动模式，为广大消费者提供更高品质的健康服务，共同构建中药产业高质量发展新格局。（何垚森）