不论“阳”没“阳”哪些人不能用维C泡腾片？

最近“二阳”成为大家的话题热点，很多人再次捡起了他们的各种保健小药丸，在这其中，维生素C是出镜率最高的一位。在琳琅满目的维生素C补充剂中，泡腾片最受大家欢迎。

原因很简单，一来饮用过程中似乎多了一些乐趣，二来让平淡无奇的一杯白开水变得很有“饮感”。很多小伙伴甚至专门用维C泡腾片帮助自己多喝水，认为这样可以“一举两得”——既补充了营养，又增加了饮水量。看各路病毒拿这样努力装备抵抗力的自己能怎样？！

不过今天暂不跟大家讨论补充维生素C对于预防/治疗新冠病毒和/或其它病毒有无帮助。只是想简单科普一些关于维C泡腾片这个“大热门”补充剂的相关基础知识，比如我们每天需要多少维生素C？是不是所有人都能用维C泡腾片，有没有隐患甚至危险？如果要服用维C泡腾片，有什么实用的产品挑选标准吗？

我们每天需要多少维生素C？

根据年龄段不同需求量不一样

0岁：40毫克/天

4岁：50毫克/天

7岁：65毫克/天

11岁：90毫克/天

14岁：100毫克/天

孕（早）：100毫克/天

孕（中）：115毫克/天

孕（晚）：115毫克/天

哺乳期：150毫克/天

维生素C是不是越多越好？

还真不是

长时间过量补充维生素C，有可能带来下述健康风险：

1.引发/增加草酸盐结石，增加泌尿系结石风险；

2.升高血尿酸水平，增加高尿酸血症及痛风发生风险；

3.可能导致腹泻及其它消化道不适症状；

4.干扰某些药物的作用，比如抗凝药的抗凝效果；

5.影响血糖化验结果，因为能够与化验血糖的试剂发生化学反应，而让化验出的血糖值偏低，影响血糖结果的准确性。

还有一点需要提醒大家，如果长期大量补维C，一旦停用，反而有可能让身体“被迫缺乏”。

为何泡腾片风险更大？

与钠含量有关

泡腾片之所以可以在水里咕嘟嘟地一边融化一边生成看上去就很清爽的“泡泡”，是因为其中含有碳酸钠和碳酸氢钠等崩解剂。从这两种崩解剂的名字里，大家可以清晰地看到“钠”元素的存在。而钠元素，也是食盐的主要组成元素。

1.事实上，市面上很多泡腾片的钠含量高得惊人，虽然不同品牌的泡腾片所含有的量各不相同，但总体都在6000-12000毫克/100克之间。怎么理解这个量呢？酱油的钠含量在4000-7000毫克/100克之间。如此一对比，相信大家对维C泡腾片的钠含量已经有一个概念了

当然，任何人也不可能每天吃100克泡腾片，所以，我们具体到一天一片来看看它的钠含量。按照平均每片泡腾片4克计算，1片所含有的钠在240-480毫克之间。相当于世界卫生组织WHO推荐给成年人每日钠摄入量2000毫克（即5克食盐）的1/8-1/4。而对于孩子们而言，1片泡腾片的钠含量几乎已经占据了每日推荐摄入量的1/3甚至1/2！

2.对于本来就血压高，甚至一直在用降压药控制血压的朋友们，泡腾片对这类人群而言，无论如何都是弊大于利的（毕竟其实我们真的很难维生素C缺乏，且目前也真的没有强有力的证据可以证明维生素C能够预防病毒感染，不论新冠还是甲流）。

3.除了“太咸”，很多泡腾片还会因为其中大量柠檬酸成分而对牙齿产生威胁。这里提示大家：服用泡腾片冲泡的水之后，最好不要马上刷牙，以免在酸性成分的加持下伤害牙釉质及牙龈。正确的做法是先立刻用清水漱口，且最好多漱几次。

维生素C的摄入量有上限吗？

有！

市面上的维C泡腾片中维C的剂量普遍不低，常见的成人款都在500-1000毫克/片。某些品牌的实测值甚至比这个量还大。而按照中国居民膳食指南里推荐的标准，普通人每天吃一斤蔬菜+半斤水果，就能够保证充足的维C摄入。就算是没有吃到这个量，也很难发生维生素C缺乏，毕竟我们的粮食、肉蛋类食物中也是含有一定量维生素C的。

就算是孩子，也很难吃不到推荐摄入量。更何况各年龄段的配方奶里、婴幼儿食品里都强化了维生素C。

不适合吃维C泡腾片的有哪些人？

主要有以下五类

血尿酸值高的人群

有泌尿系结石的人群

高血压人群

使用抗凝剂的人群

孩子们

另外，除非疾病原因，否则，只要饮食不算太“另类”，普通人真的不需要额外补充维生素C。

选择哪种类型的维C补充剂？

药店几块钱一瓶的就足够用

基于2020年1月至目前的现有文献和出版物，补充维生素C与预防/治疗COVID-19的证据，真的是稀缺且不确定的。尤其是“预防”，真的就是个心理安慰剂作用。当然，如果觉得花钱买心理安慰特别值，也说得过去。

至于选择哪种类型的维C补充剂，我个人及我身边的医生们态度都特别一致：药店几块钱一小瓶100片、每片100毫克的那种，又便宜又好用还不至于过量补充。

不过，还是更推荐天然蔬菜水果，毕竟，天然新鲜的蔬菜水果不仅能保证维生素C，又能提供膳食纤维，还含有数以百计的抗氧化植物化学素，同时能满足我们的口腹之欲——谁吃谁健康！

文/刘遂谦（科普工作者、临床营养师、中国营养学会会员）