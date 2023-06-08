选购防晒衣既要看面料又要看颜色

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炎炎夏日，防晒衣成为不少人必备的防晒“利器”。不过，最近有网友发出“灵魂拷问”：为啥穿了防晒衣，还是被晒黑了？

那么，防晒衣的防晒原理是什么？为何穿了防晒衣还是会被晒黑？就此科技日报记者采访了相关专家。

“防晒主要防的就是紫外线。”北京服装学院副教授张婧在接受科技日报记者采访时表示，到达地球的紫外线主要包括波长在320纳米到420纳米的长波紫外线（UVA）和波长为270纳米到320纳米的中波紫外线光（UVB），其中UVA占比超90%，是让人晒黑的“真凶”。

服装对防止人体受到紫外线伤害起到了重要作用。人们日常穿着的服装通常都具有一定的防紫外线功能，当紫外线照射到服装表面时，会发生反射、散射、吸收、透过等现象，这样人体皮肤受到的伤害就少了。

不过，日常服装对紫外线的防护效果有限，当长时间暴露在强烈阳光下时，我们就需要具有较高紫外线防护功能的衣物。

“防晒衣由防紫外线纺织品制成，它通过将照射到服装的紫外线以反射、散射、吸收等方式耗散掉，从而减少人体皮肤受到的伤害，以此来达到防晒的目的。”张婧表示。

紫外线防护系数（UPF）和UVA透过率是评价织物防晒性能的指标。UPF值越高、UVA透过率越小，纺织品的防紫外线性能越好。根据我国相关行业规定，防紫外线纺织品的紫外线防护系数必须大于40，UVA透过率则要小于5%。

“没有达到上述标准的防晒衣起不到良好的防晒作用。”张婧表示，另外，防晒衣老旧、频繁洗涤或者经常在潮湿的环境下穿着，都可能导致其防护效果大打折扣。如果防晒衣面料出现了明显的透光，或织物结构出现松弛现象，就应该考虑更换了。

那么，我们该如何科学选购防晒衣呢？

“防晒衣的防晒效果与纺织品的纤维材料种类、织造结构紧密度、织物厚重度、颜色深浅等因素密切相关。”张婧进一步说，例如，在天然纤维中，棉和丝的防晒效果一般、毛稍好、亚麻最好；在化学纤维中，聚酯纤维即涤纶的防晒效果最好。另外，面料的织造结构紧密度越高、越厚重、透孔率越低，防晒效果越好。

相关专家介绍，目前市场上常见的防晒衣面料是涤纶，其次是锦纶，或者是由涤纶和锦纶交织而成的面料。消费者在购买时，建议尽量选择深色系的防晒衣，如黑色、藏青色、深蓝色、深紫色、红色等，其中红色防晒衣防晒效果最佳。

除此之外，在清洗防晒衣时，要尽量用手轻轻地洗，避免使劲揉搓衣物，破坏面料的防晒效果，或者造成织物结构松弛。