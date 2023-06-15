车辆保养维修服务不满意？消保委提醒要注意这六点

人民网北京6月15日电 （记者董童）据江西省市场监督管理局（知识产权局）官网消息，2022年10月至11月，江西省消保委委托第三方公司，在全省范围内开展了为期1个月的汽车保养维修服务满意度调查。调查结果显示，消费者对于江西汽车保养维修行业的满意度整体感知评分达83.90分，仅有10.09%的消费者在接受汽车保养维修服务时发生过消费纠纷。

据了解，本次调查重点了解了消费者对于汽车保养维修过程中最不满的六个方面问题。

一是在硬件设施方面。“无法通过玻璃或监视设备看到维修/保养过程”，是消费者最为不满的因素。在选择4S店和品牌连锁店进行保养维修的消费者中，分别有31.33%和33.33%的消费者反映这一问题，而选择街边维修店的消费者则对“无洗车房或洗车房空间较小”更为不满，占比达40.43%。

二是在服务质量方面。在选择4S店的消费者中，有36.36%的消费者反映“服务人员没有尊重消费者意识，未经消费者同意使用消费者车辆”；选择品牌连锁店和街边维修店的消费者中，有44.4%和42.29%的消费者反映“维修/保养过程不透明，信息披露不详实”。

三是在技术专业性方面。选择4S店和街边维修店的消费者反映最多的问题是“未能清晰明确解释问题原因”，分别占比为30.65%和40.32%。而选择品牌维修店的消费者中，则有42.68%的人反映“未能完全消除汽车故障”。

四是在价格合理性方面。有29.91%的4S店消费者和40.00%的街边维修店消费者反映，“商家价格不明示，不透明”，有46.94%品牌连锁店消费者反映，“配件只换不修，无形中增加了费用”。

五是在便捷性方面。有45.24%的4S店消费者表示，“离我常住区域较远，上门不方便”；37.12%的品牌连锁店消费者表示，“配件库存不足，需要等待较长时间调货”；37.74%的街边维修店消费者表示，“无24小时营业，无法在任意时间进行汽车维修/保养”。

六是在信任度方面。分别有43.88%的4S店消费者和49.44%的品牌连锁店消费者反映，商家存在“过度维修”的情况；42.73%街边维修店的消费者反映，“商家随意抬高配件价格”。

引外，江西省消保委提醒广大消费者注意以下六点，避免车辆在保养维修服务时引发纠纷。

一是无需刻意缩短保养周期。很多消费者对汽车保养周期不清楚，新车刚买不久，就听信某些不良维修服务人员的一面之词，缩短保养周期。其实，只要按照保养说明书上面的周期和用车实际情况进行保养就可以，无需刻意缩短保养周期。

二是防范小毛病大维修。部分消费者对汽车不是很了解，容易受到不诚信的维修店或者4S店“蒙蔽”。不良维修店会故意夸大汽车的故障，抬高维修费用，让消费者多花冤枉钱。建议消费者前往熟悉且拥有资质的维修店，且主动索要正规发票和结算清单，仔细核对每笔收费项目。

三是防范配件以次充好，只换不修。部分维修店会拿拆车件、下线件、副厂件等充当正厂件给汽车维修，以次充好，赚取差价。有时，车辆一些配件出现小故障，只需要简单维修更换即可，却遇到商家直接要求车主更换零件。修车时，请注意查看购买的配件外包装，配件号等印刷字体是否清晰、配件包装贴纸是否优良等，并且在更换前，让对方书面承认是正厂件，且承诺保修。

四是警惕提前更换易损件。每次保养，商家总会对相应的汽车易损件进行一个检查，发现有问题的会及时告知消费者，并询问是否换掉，如不换会有什么后果等。但有时，维修商家也会要求提前更换，或夸大不更换的后果。遇到这种情况，消费者如果无法确认服务人员所说情况是否属实，建议要求工作人员出示检测凭据。

五是确定保养项目和核查维修清单。部分消费者去保养车辆时，本来就想换个机油，结果维修店或4S店却介绍了很多看似有用的保养项目，比如发动机的深度养护、添加燃油添加剂一级油路清洗等等。还有消费者反映维修店给的维修清单与实际实施的维修项目不一致。建议消费者保养时提前确定必要的保养项目，谨慎附加的非必要保养项目。在汽车维修好后，认真检查核实实际维修项目。

六是防止维修店私自使用消费者车辆。时有车辆送到汽修厂维修，却被维修工人擅自驾驶外出造成交通事故的报道。建议消费者送车维修时，主动记录汽车送修前的状态，特别是留意里程表和油表。取车时，要检查车上的物品和工具是否缺失。发现异常情况或问题时，要及时了解情况。