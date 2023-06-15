中消协发布“618”消费提示：购买家电关注“三包”规定

人民网北京6月15日电 （记者孙红丽）“618”临近，不少消费者打算借此机会选购理想家电，或者对自己的家电升级换新。中国消费者协会今天发布消费提示称，消费者在购买家电时要关注“三包”等相关规定。

关注家电“以旧换新”活动

随着电器消费的需求不断升级，家里的老旧电器如何处理也成为困扰诸多消费者的难题。

中国消费者协会提示，消费者如果家里存在使用超过十年的传统老旧家电，可以对家电进行升级换新。消费者在选购新家电时，需要注意绿色智能家电的各项认证，确认能效标识（1级为佳，5级为差，依次递减）、智能水平等，确保家电可以带来良好的消费体验，避免陷入商家虚假宣传的陷阱。

同时建议消费者优先选购2级及以上能效（水效）冰箱、洗衣机、空调、热水器、净水器、空气净化器等家电产品，践行绿色消费的理念。消费者在下单购买新款电器产品时，可用旧家电换取补贴，用于后续消费抵扣相应金额。

关注商品重要信息

在选购手机、电脑数码、家电等电器产品时，中国消费者协会提示，消费者需遵循理性消费原则，对产品性能、使用体验及自身需求等因素综合考量后，按需选购。尽量在自身能承受的价格范围内，选择标准严、口碑好、信誉高的家电产品。在选购时注重产品的材料品质、创新设计、造型工艺、使用功能、服务保障等重要信息。

另外，关于平台上的“保价服务”，消费者需要注意各渠道价保周期并不相同，应仔细甄别、阅读价保说明，尽量选择价保时间更长的产品和服务，以便在商品购买后出现降价的情况时，可以在较长时间内申请退差价。

关注“三包”规定

不少消费者在电器消费的售后环节，对商品质量与维修效率存在担忧，对此需要先了解法定的“三包”规定。

中国消费者协会介绍，“三包”是零售商业企业对所售商品实行“包修、包换、包退”的简称。由于不同产品的“三包有效期”不同，故经营者的维修服务也会有所区别，但是根据《部分商品修理更换退货责任规定》第九条和第十条规定，都是自开具发票之日起计算，7日内产品发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；8-15日内产品发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。

中国消费者协会提示，消费者在购买家电时要关注产品的“三包有效期”，家电因质量问题在“三包有效期”内发生故障的，消费者可以根据不同的时间段选择退货、换货或者维修，以上三种服务均由经营者承担一切费用，故消费者在“三包期以内”享有的维修服务都是属于免费服务。

另外，如果购买商品未列入“三包”目录，则按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十四条规定，经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合法定解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务。对此，消费者要注意留存消费凭证和与商家的沟通记录，当商家违反“三包”规定时，及时维权。